Jason Momoa si rade la barba in video per Dune 3 e dice "solo per te Denis!"

In un video pubblicato sul suo Instagram Jason Momoa per la prima volta dopo sei anni si rade in diretta. Si odia senza barba ma lo fa per una buona causa, per il personaggio che torna a interpretare in Dune Parte 3.

Meglio con la barba o meglio senza? E' inutile girarci intorno: fin dai tempi del Trono di spade siamo abituati a vedere Jason Momoa quasi sempre barbuto e baffuto e vederlo completamente rasato ci fa lo stesso effetto che fa a lui: non lo riconosciamo quasi. Dopo 6 anni, l'attore si rade la barba in un video su Instagram e decide di mostrarsi al pubblico col volto liscio, anche se, confessa dopo essersi visto, "maledizione, lo odio!". Ma il tutto è per una buona causa: interpretare in Dune: Parte 3 il personaggio di Duncan Idaho. Intanto guardatevi il video.

Jason Momoa, Dune Parte 3, la barba e l'impegno ecologista

Il video, avete visto, è intervallato da Momoa che mostra il suo impegno per l'ambiente, per cui ha brevettato un sistema di pulizia delle borracce di alluminio da utilizzare sul set, eliminando del tutto la plastica. Per quanto riguarda la rasatura, col suo caratteristico vocione, l'attore dice "Solo per te, Denis". Sei anni prima, per l'ultima volta, Momoa si era tolto la barba proprio per interpretare Duncan Idaho in Dune e oggi, che sta per tornare sul set nella terza parte dopo esser stato assente nella seconda, ripete il rito. Se non siete fan della saga fantascientifica vi ricordiamo che il personaggio di Duncan Idaho è il maestro di spada e mentore di Paul Atreides.