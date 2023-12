Jason Momoa, dopo Aquaman reciterà in una rom-com? "Magari in un sequel di 50 volte il primo bacio!"

News Cinema

Al The Drew Barrymore Show, Jason Momoa ha rivelato che potrebbe essere interessato a una rom-com e ha proposto all'attrice di recitare insieme in un sequel di 50 volte il primo bacio!

Jason Momoa è attualmente impegnato nella promozione di Aquaman e il Regno Perduto, nuovo capitolo dedicato al supereroe acquatico e, probabilmente, ultimo in cui l'attore interpreterà Arthur Curry. Ospite al The Drew Barrymore Show, Momoa ha scherzato con la conduttrice Drew Barrymore a proposito di un possibile nuovo ruolo e ha rivelato che non gli dispiacerebbe recitare in una rom-com. Magari, in un possibile sequel di 50 volte il primo bacio!

Jason Momoa interessato a una rom-com dopo Aquaman? "Un sequel di 50 volte il primo bacio!"

Sul suo ruolo nel DCU, Momoa ha svelato che tutto dipenderà dall'accoglienza di Aquaman e il Regno Perduto e dai progetti di James Gunn e Peter Safran:

"Se loro vorranno trovare un posto per me, ci sarò. Warner e DC sono la mia casa, la mia famiglia"

Tuttavia, in attesa di scoprire se potrà tornare a vestire il costume di Arthur Curry/Aquaman, l'attore hawaiano ha già individuato un altro ruolo, sempre all'interno del mondo dei supereroi, che gli piacerebbe interpretare: quello di Lobo, personaggio DC non ancora apparso sul grande schermo. Inoltre, scherzando con Drew Barrymore nel suo show, l'attore ha rivelato che magari anche una rom-com potrebbe essere un progetto interessante e, scherzando, ha proposto all'attrice e conduttrice di recitare insieme in un sequel di 50 volte il primo bacio, commedia romantica con Barrymore e Adam Sandler, in cui la protagonista soffre di memoria a breve termine e dimentica ogni giorno la giornata vissuta.

Momoa ha suggerito che, questa volta, Barrymore potrebbe far ritorno alle Hawaii e innamorarsi di un uomo del posto:

"Forse reciterei in un altro 50 volte il primo bacio. Devi tornare alle Hawaii e innamorarti di un uomo hawaiano. No, non sto scherzando, dico davvero!"