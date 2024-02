Jason Momoa canta e balla What a Feeling in una pubblicità per il Super Bowl

News Cinema

Sempre spiritoso e agile, nonostante la corporatura, Jason Momoa si è esibito in versione musical in uno spot pubblicitario per il Super Bowl con Zach Braff e Donald Faison.

Durante il Super Bowl vengono come da tradizione trasmessi molti spot pubblicitari, spesso diffusi su Internet prima del match. Uno di questi, realizzato er un provider internet americani, che potete vedere qua sotto, ha coinvolto Zach Braff, Donald Faison e soprattutto Jason Momoa, che nonostante la stazza si dimostra sorprendentemente agile anche nel canto, sulle note di "What a Feeling", cantata da Irene Cara, ovviamente da Flashdance.

Jason Momoa e il dietro le quinte dello spot

In questa pubblicità Jason Momoa fa il suo debutto in musica. Il video è stato girato ai bordi di una piscina con un iPhone a Miami dal regista Brian Klugman e Momoa ha così commentato l'esperienza: "Non mi hanno mai fatto una proposta del genere e mi sono scompisciato vedendolo perché non ho capito come hanno fatto a metterlo insieme. E' stato bellissimo". Anche se la proposta gli è piaciuta, la prima reazione del protagonista di Aquaman è stata "Non so cantare, devono trovare qualcuno che sa cantare, non ho mai cantato prima!". E in effetti, a voler essere sinceri, diciamo che il canto non è proprio il suo forte. Quanto al ballo, "non mi hanno detto che avrei ballato finché non siamo arrivati sul set per girare". In questo caso diremmo che se l'è cavata benissimo, nonostante la stazza. Voi che ne pensate?