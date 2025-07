Jamie Lee Curtis su carriera e chirurgia plastica: "Meglio lasciare la festa prima che smettano di invitarti"

News Cinema

Intervistata da The Guardian, prossimamente in Quel pazzo venerdì... sempre più pazzo, Jamie Lee Curtis spara a zero sulla chirurgia plastica. E vorrebbe capire come ritirarsi prima di vivere l'umiliazione dei suoi genitori Tony Curtis e Janet Leigh, dimenticati da Hollywood da anziani.

Jamie Lee Curtis è un mito, pronta a tornare in Quel pazzo venerdì... sempre più pazzo, al cinema dal 6 agosto. Ancora molto attiva, con 66 anni portati come molti sognerebbero di portarli, Jamie ha parlato col Guardian di questioni che riguardano sempre le star della sua età: invecchiamento fisico corretto con chirurgia plastica, difficoltà nell'accettare che si è passati di moda. Su entrambi gli argomenti Curtis ha ribadito una franchezza sfacciata che ce l'hanno sempre fatta amare, dai tempi di Una poltrona per due e Halloween, senza dimenticare l'iconico True Lies e Un pesce di nome Wanda. In ogni caso, Jamie non ha intenzione di farsi dire cosa fare. Leggi anche La Signora in Giallo, Jamie Lee Curtis conferma che sarà la protagonista del film

Jamie Lee Curtis: "Mi sto preparando a uscire di scena"