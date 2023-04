Jamie Foxx ha avuto un grave problema di salute, lo rivela sua figlia

News Cinema

Pare che Jamie Foxx, come ha rivelato sui social sua figlia Corinne Foxx, abbia avuto un grave problema di salute. L'attore però sarebbe stato salvato tempestivamente e ora sarebbe in convalescenza.

C'è riservatezza ma evidente preoccupazione per le condizioni di salute di Jamie Foxx, che abbiamo visto di recente ancora nei panni di Electro in Spider-Man No Way Home, nonché nell'horror action su Netflix Day Shift. Sua figlia Corinne Foxx ha postato su Instagram la notizia riguardante un grave problema di salute di cui il padre ha sofferto l'11 aprile. Jamie sembra fuori pericolo, ma i toni destano comunque preoccupazione.

Paura per Jamie Foxx, sarebbe ora fuori pericolo, come conferma Corinne Foxx

Corinne Foxx, classe 1994, una breve carriera di attrice in film come 47 metri - Uncaged, è negli Usa ormai più nota come DJ del quiz Beat Shazam, del quale è mattatore papà Jamie Foxx, che a 55 anni avrebbe vissuto uno spiacevole momento l'11 aprile, un problema di salute grave non meglio precisato (altre fonti come TMZ sostengono comunque che Jamie sia "vigile"). È stata proprio Corinne a farsi carico della notizia, forse anche per mettere a tacere inevitabili speculazioni sulle condizioni dell'attore, così su Instagram ha scritto:

Dalla famiglia Foxx:

Volevamo condividere con voi che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto ieri una complicazione medica. Fortunatamente, grazie a un soccorso rapido e grandi cure, è già sulla strada della convalescenza.

Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy in questo momento.

Con affetto,

la famiglia Foxx