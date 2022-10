James Gunn: un allegro matrimonio pop per il regista e Jennifer Holland, con gli amici supereroi Marvel e DC

News Cinema

Si è sposato nel weekend il regista James Gunn con la sua Peacemaker Jennifer Holland e ha condiviso sui social le immagini della bella cerimonia con molti illustri ospiti.

"Dopo oltre 7 anni insieme, ho finalmente sposato l'amore della mia vita, Jennifer Holland. Che giornata incredibile, bellissima, stupefacente, circondati dalla famiglia e dagli amici più meravigliosi del mondo. E sì, è un'alce quella che è apparsa all'inizio della cerimonia! E ancora sì, la Funko ha fatto i nostri personaggi sulla torta, con i nostri veri smoking e vestito (Jenn non ha voluto che li vedessi prima delle nozze perché il suo vestito era stato fatto troppo alla perfezione!). E sì, abbiamo festeggiato di domenica, partita di softball Marvel contro DC compresa! (Michael Rooker ha giocato in entrambe le squadre!)".

Questo scrive James Gunn, raggiante di felicità, condividendo sui social le foto del suo matrimonio con l'attrice Jennifer Holland. Una giornata davvero memorabile per il regista di Guardiani della Galassia e l'attrice di Peacemaker, che si sono sposati ad Aspen, in Colorado, in mezzo alla natura, circondati da un bel po' di facce note, da Chris Pratt a John Cena al citato Michael Rooker e molti altri. Al matrimonio ha partecipato anche il fondatore della Troma, Lloyd Kaufman, che, ricorda giustamente Gunn, gli ha dato il suo primo lavoro ed è stato spassoso durante la cerimonia.

This weekend I was lucky enough to marry my best friend & the love of my life, @jennlholland. ❤️ pic.twitter.com/eZlj4JcYQn — James Gunn (@JamesGunn) September 30, 2022

Thanks to @OriginalFunko for our cake toppers! They matched my tux and Jenn’s gown perfectly - in fact they did such a great job, Jenn wouldn’t let me see her Funko before the wedding! pic.twitter.com/RcZUnv5d6K — James Gunn (@JamesGunn) September 30, 2022

We got married here in Aspen, Colorado at Dunbar Ranch. A moose interrupted the beginning of the ceremony! For those who don’t know, moose are the most dangerous wild mammals in North America. But the big dude just wandered by. @MatthewLillard yelled out, “It’s James’ Dad!” 😭❤️ pic.twitter.com/yz3QEPZACJ — James Gunn (@JamesGunn) September 30, 2022

Anche Jennifer Holland, che aveva il ruolo dell'agente Emilia Harcourt in The Suicide Squad, che ha poi ripreso nella serie spinoff per HBO Max The Peacemaker, scritta e diretta dal marito, ha condiviso la sua gioia su Instagram: "James Gunn ed io ci siamo sposati circondati dagli esseri umani più belli, nello scenario più magico e con amore e risate infinite. Sto esplodendo di gratitudine". Ha scritto poi rivolta al marito: "James! Grazie per aver condiviso il tuo amore, la tua vita e la tua famiglia con me. Grazie per avermi scelto, per avermi elevato e per farmi sempre morire dal ridere. Ai molti altri anni che seguiranno i primi straordinari sette". A presentare a James Gunn, a 56 anni al suo secondo matrimonio, la sposa, che ha 35 anni, è stato un comune amico attore, Michael Rosenbaum, nel 2015.