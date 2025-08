James Cameron girerà Ghosts of Hiroshima in 3D: "voglio che vediate com'era in realtà"

News Cinema

Tra Avatar 3 e Avatar 4 James Cameron girerà Ghosts of Hiroshima ed ha annunciato di volerlo fare in 3D per un motivo ben preciso, che ci fa rabbrividire.

Vi avevamo dato tempo fa la notizia che James Cameron avrebbe finalmente messo mano al progetto di Ghosts of Hiroshima, prendendosi una pausa dalla saga di Avatar, il cui terzo capitolo, Avatar: Fuoco e cenere, vedremo il 17 dicembre al cinema, per portare al cinema il libro non fiction di Charles Pellegrino, in cui, per perpetuare la memoria del bombardamento atomico sul Giappone, ha raccolto le storie dei sopravvissuti. Pellegrino conosce Cameron da moltissimi anni e, come riporta Discussing Film che ha intervistato il regista, lo ha incontrato la prima volta nel 1997 quando stava montando Titanic, di cui è stato consulente scientifico, così come di Avatar. Nell'intervista, Cameron dichiara che intende girare il film, ancora non scritto, prima del quarto capitolo di Avatar e soprattutto in 3D.

James Cameron su Ghosts of Hiroshima e la necessità di girarlo in 3D

Ghosts of Hiroshima presenta interviste con oltre 20 sopravvissuti, ma è dedicato soprattutto alla storia e alla memoria, come lo sarà il film, di Tsutomu Yamaguchi, un ingegnere giapponese miracolosamente sopravvissuto a due bombe atomiche. Riguardo al film, ecco cosa ha raccontato Cameron a Discussing Film:

Potrebbe essere il film più difficile che ho mai fatto. Non ho ancora chiara al 100% la mmia strategia su come voglio vederlo, come voglio proteggere il pubblico dall'orrore ma al tempo stesso essere onesto. E anche come trovare una forma di poesia, di bellezza o di epifania spirituale in esso, in qualche modo, che so deve esserci. C'è in ogni storia umana. Quindi sarà molto difficile. Forse non sono neanche all'altezza del compito, ma questo non mi ha mai fermato prima.

E ben lo sappiamo, conoscendo la sua ostinazione e la sua passione per la verità anche nella ricostruzione. E qua arriva la decisione fondamentale di come girare il film_

Voglio che vediate com'era. Sarete proprio lì, testimoni della storia, testimoni di quello che è davvero accaduto. E possiamo farlo. Lo girerò in 3D, è necessario. Lo renderò il più possibile reale per voi. Non so dove questo mi porterà. In realtà in un certo senso ho paura di questo film. Si vive dentro un film per un certo periodo di tempo. Avatar è fantastico. Posso vivere su questo pianeta di fantasia con tutte queste straordinarie creature e così via. Comunque, ci sono delle volte in cui come artista ti senti obbligato a dire qualcos'altro.

Noi comprendiamo, apprezziamo e lo aspettiamo all'opera su Ghosts of Hiroshima e intanto ci distrarremo con la fantasia molto meno terribile di Avatar: Fuoco e cenere.