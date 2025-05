James Cameron conferma: Ghosts of Hiroshima sarà il suo prossimo film post Avatar

News Cinema

James Cameron non ha nessuna intenzione di chiudere la sua carriera in mezzo ai Na'vi di Avatar. Il suo nuovo, ambizioso progetto si intitola Ghosts of Hiroshima ed ecco quello che sappiamo finora.

Il rischio, quando un regista si coinvolge anima e corpo per realizzare più film ambientati in un unico universo, è che la sua carriera si inaridisca e la mancanza oggettiva di tempo non produca altri film. Uno di questi "ossessi" è James Cameron, che da c25 anni (la preparazione è iniziata nel 1999) è impegnato con la prevista pentalogia di Avatar. Ma per chi temeva che il regista di Terminator e Titanic avrebbe finito la sua carriera cinematografica in mezzo ai Na'vi, ci sono buone notizie perché Cameron ha confermato che il suo prossimo progetto extra Avatar sarà Ghosts of Hiroshima.

Ghosts of Hiroshima: cosa sappiamo

Martin Sheen è da poco stato scritturato per narrare l'audiolibro “Ghosts of Hiroshima,” dal libro che Cameron ha intenzione di portare sul grande schermo. Il regista ha acquisito i diritti del romanzo di Carmine Pellegrino e ha intenzione di lavorare per trarne un film "audace e senza compromessi", non appena riuscirà a terminare o comunque a impostare i sequel di Avatar. .L'uscita del libro coincide con l'80esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima da parte degli americani ed è incentrato sulla storia vera di Tsutomu Yamaguchi, un giapponese che, sopravvissuto alla prima bomba, andò a Nagasaki, dove fu sganciata la seconda atomica e sopravvisse per poterlo raccontare. Il libro di Pellegrino unisce testimonianze dei sopravvissuti alla catastrofe con i contribuiti della moderna archeologia forense. James Cameron ha dichiarato a Deadline: "è un soggetto su cui volevo fare un film e che negli anni ho lottato per capire come fare. Ho incontrato Tsutomu Yamaguchi, sopravvissuto sia a Hiroshima che a Nagasaki, giorni prima della sua morte in ospedale. Lui ci ha consegnato la sua storia da raccontare e devo farla. Non posso esimermi". Visitando Yamaguchi, Cameron e Pellegrino giurarono di “trasmettere la sua unica esperienza alle future generazioni". L'idea sarebbe quella di girare il film prima di Avatar 4, ma il problema, al solito, è il tempo. Noi speriamo che Cameron riesca a realizzare questo importante film.

