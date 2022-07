James Caan, l'ultimo film inedito uscirà nel 2023

News Cinema

Ha destato malinconia la scomparsa del grande James Caan, ma aveva da poco terminato le riprese di un film con Pierce Brosnan: ecco di cosa parla, come s'intitola e quando uscirà.

Il mondo del cinema e gli appassionati stanno ancora piangendo la scomparsa a 82 anni di James Caan, il mitico Sonny del Padrino e lo scrittore Paul in Misery non deve morire: come succede spesso nei casi di attori ancora molto attivi poco prima della loro morte, rivedremo al cinema Caan in un ultimo film che aveva da poco finito di girare, al fianco di Pierce Brosnan. Di cosa si tratta? Leggi anche È morto James Caan, grande attore del cinema americano

James Caan, l'ultimo film è Fast Charlie con Pierce Brosnan

James Caan aveva terminato da poco le riprese di Fast Charlie, un thriller d'azione interpretato da Pierce Brosnan e diretto dal veterano del genere Phillip Noyce. Basato sul romanzo Gun Monkeys di Victor Gischler, il film racconta di Charlie Swift (Brosnan), sicario e grande amico del boss Stan (Caan): quando un boss rivale elimina Stan e tutti i suoi sottoposti tranne lui, a Charlie non rimane che fare giustizia a modo suo, pianificando una vendetta che non lascerà in vita nessuno tra le fila nemiche.

Fast Charlie, che comprende nel cast anche Morena Baccarin, è stato adattato per il grande schermo da Richard Wenk, già dietro al copione degli Equalizer. Il film uscirà all'inizio del 2023. Prima di morire, Caan aveva accettato di comparire in due drammi indipendenti, Acre Beyond the Rye e Redemption, che però non erano ancora entrati in produzione.