James Bond, scelto lo sceneggiatore che guiderà il prossimo film

News Cinema

Dopo il regista, è la volta dello sceneggiatore: Amazon MGM Studios ha annunciato chi si occuperà della storia del prossimo James Bond.

Dopo aver scelto il regista, Amazon MGM Studios ha individuato anche lo sceneggiatore del prossimo capitolo di James Bond, un progetto che ha catturato l’attenzione già da tempo e che starebbe muovendo i suoi passi dietro le quinte avvicinandosi sempre più al grande traguardo. Ad oggi non è stato ancora rivelato chi interpreterà il prossimo agente 007 dopo Daniel Craig, ma la produzione ha individuato colui che si occuperà della sceneggiatura.

James Bond, il prossimo film ha finalmente scelto il suo sceneggiatore e renderà felici i fan di Peaky Blinders

Se Denis Villeneuve, che negli ultimi anni ha costruito la sua popolarità attorno a Dune, si occuperà della regia di James Bond, a lavorare alla sceneggiatura invece sarà Steven Knight, il cui nome a sua volta è estremamente noto al pubblico del piccolo schermo. Qualcuno l’avrà già facilmente collegato a Peaky Blinders, di cui è ideatore. In attesa di scoprire cosa ne sarà della famiglia Shelby con un film sequel in arrivo su Netflix, Knight ha già inserito un nuovo impegno degno di nota in agenda per occuparsi del prossimo Bond.

Scrittore, regista e produttore affermato, oltre ad aver creato Peaky Blinders con protagonista Cillian Murphy, Knight ha anche lavorato alla sceneggiatura del film sequel The Immortal Man ed è noto per aver contributo anche a Locke, Amore, cucina e curry, Il settimo figlio, Il sapore del successo e più di recente Spencer e Maria diretti da Pablo Larrain. Ad occuparsi della produzione del prossimo capitolo di James Bond affidato pienamente nelle mani creative di Amazon MGM Studios figurano Amy Pascal e David Heyman, attraverso le rispettive case di produzione Pascal Pictures e Heyday Films.

Non è chiaro chi interpreterà il prossimo Bond. Diverse sono le voci dietro le quinte che punterebbero a nomi interessanti come Aaron Taylor-Johnson e Tom Holland, ma si tratta semplicemente di indiscrezioni non confermate dagli Studios. È probabile che James Bond dovrà aspettare un po’, poiché Denis Villeneuve è attualmente impegnato con la realizzazione di Dune – Parte 3.