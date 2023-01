James Bond, Liam Hemsworth è perfetto per il ruolo, parola di George Lazenby

News Cinema

Le trattative per il ruolo del prossimo James Bond si stanno facendo sempre più serrate e la rosa dei candidati potrebbe restringersi. Per George Lazenby, ex 007 dopo Sean Connery, il candidato perfetto è Liam Hemsworth.

James Bond è uno dei ruoli cinematografici più ambiti di sempre: ha lanciato attori come Sean Connery e Pierce Brosnan e ha consolidato la fama di Daniel Craig, che ha interpretato l'agente 007 per 17 anni e 5 film. Ma, ora che con No Time To Die il ruolo è tornato vacante, è necessario trovare un nuovo Bond e le trattative si stanno facendo sempre più scottanti.

George Lazenby promuove Liam Hemsworth come nuovo James Bond

Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che nella rosa dei candidati sembra essere favorito Aaron Taylor-Johnson, ma ora la situazione potrebbe essere diversa: l'ex interprete di James Bond dopo Connery, l'attore George Lazenby ha dichiarato che per lui il perfetto sostituto di Daniel Craig è il giovane Liam Hemsworth. Lazenby è stato il più giovane attore a interpretare l'agente segreto di Sua Maestà: aveva, infatti, solo 29 anni quando ottenne il ruolo.

Secondo lui Hemsworth sarebbe perfetto come nuovo Bond perché:

"Ha sia l'esperienza giusta per reggere il peso dell'attenzione mediatica, sia l'età giusta [32 anni] per portare avanti la saga per un decennio abbondante, mantenendo però un aspetto giovanile"

In effetti, il fratello minore di Chris Hemsworth presenta almeno due delle caratteristiche che i produttori - Barbara Broccoli e Michael Wilson - hanno dichiarato essere requisiti necessari per aspirare al ruolo: l'eta inferiore ai 35 anni e non essere eccessivamente famoso. Mancherebbe la nazionalità britannica che, tuttavia, Lazenby ha risolto ricordando che l'Australia - paese d'origine di Hemsworth - è parte del Commonwealth e questo lo renderebbe di fatto un suddito della Corona Inglese.

Sulla popolarità dell'attore, tuttavia, potrebbero esserci degli inconvenienti, perché Liam Hemsworth è stato scelto per sostituire Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia nella popolare serie Netflix The Witcher. Dato che si tratta di uno dei prodotti seriali e videoludici più seguiti al mondo, è probabile che la fama di Hemsworth crescerà nel corso dei prossimi mesi, rischiando di tagliarlo fuori dalla lista di possibili James Bond.