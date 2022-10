The Witcher: Henry Cavill lascia la serie, Liam Hemsworth al suo posto dalla quarta stagione

News Serie TV

La terza stagione del fantasy di Netflix tornerà nell'estate del 2023, ma sarà l'ultima per l'interprete originale di Geralt di Rivia.

La buona notizia: The Witcher è stata rinnovata da Netflix per una quarta stagione. La notizia shock: Henry Cavill appende al chiodo l'armatura e la spada di Geralt di Rivia e lascia la serie passando il suo ruolo a Liam Hemsworth che lo sostituirà a partire dalla quarta stagione. Per mesi si era parlato di un ipotetico recasting di Cavill come Superman nel DC Universe (notizia poi smentita solo pochi giorni fa da lui stesso che ha ufficializzato il suo ritorno nei panni del supereroe DC). Ma nessuno avrebbe mai messo in discussione il suo impegno come unico e solo Geralt di Rivia, il protagonista della serie fantasy di successo tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

The Witcher 4: L'addio di Henry Cavill e le dichiarazioni di Liam Hemsworth

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade prima della stagione 4", ha fatto sapere Cavill in una nota postata anche sulla sua pagina Instagram. “Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth prenderà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e sarò entusiasta di vedere la versione di Liam di questo uomoa ffascinante e ricco di sfumature", ha continuato Cavill. "Liam, amico mio, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti a immergerti in lui e vedere cosa riesci a trovare".

Il veterano di Hunger Games (visto di recente anche nella serie Most Dangerous Game) Liam Hemsworth ha dichiarato nello stesso comunicato: "Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare la spada del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. Mi sento carico di responsabilità, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher".

Le anticipazioni della terza stagione

In ogni caso, prima dell'addio definitivo, ci aspetta un'altra stagione in compagnia di Henry Cavill. La terza stagione di The Witcher arriverà nell'estate del 2023 (prima, il 25 dicembre, debutterà lo spin-off The Witcher: Blodd Origin). Stando alla sinossi ufficiale "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Tra le nuove aggiunte al cast già annunciate ci sono l'attore di The Flash Robbie Amell nel ruolo di Gallatin, un combattente nato che guida un'armata di guerriglieri Scoia'tael che combatterà per Nilfgaard. Meng'er Zhang (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Hugh Skinner (Fleabag) e Christelle Elwin (Half Bad, Bloods) nei panni rispettivamente di Milva, del principe Radovid e di Mistle.