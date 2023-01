James Bond, Aaron Taylor-Johnson ha incontrato la produttrice Barbara Broccoli

News Cinema

Secondo le ultime indiscrezioni Aaron Taylor-Johnson ha incontrato la produttrice dei film di 007, Barbara Broccoli. Sarà lui il prossimo James Bond?

James Bond potrebbe aver trovato il suo nuovo interprete? Dopo l'addio di Daniel Craig, che ha interpretato l'agente segreto più famoso di sempre per ben 5 film e 17 anni, il posto di 007 è rimasto a lungo senza un successore. Ma, forse, la situazione è cambiata: secondo recenti news, infatti, Aaron Taylor-Johnson avrebbe incontrato i produttori del film Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

James Bond, sarà Aaron Taylor- Johnson il prossimo 007?

Tempo fa i due produttori rivelarono le condizioni essenziali che i papabili attori dovevano rispettare per essere anche solo presi in considerazione per l'audione di James Bond: i prescelti devono essere inglesi, piuttosto giovani, al di sotto dei 40 anni, di sesso maschile (escludendo così qualsiasi ipotesi di gender swapping del personaggio) e non troppo noti al pubblico. Tra i possibili candidati si vociferava di Jude Law, Idris Elba, Regé-Jean Page, persino Tom Holland. Ma, a quanto pare, potrebbe essere un altro l'attore scelto per riportare in vita James Bond: Aaron Taylor-Johnson.

Infatti, l'attore avrebbe incontrato i produttori del film presso i Pinewood Studios, dove avrebbe sostenuto un'audizione. In effetti, l'attore interprete di Pietro Maximoff in Avengers: Age of Ultron rispecchia tutte le caratteristiche richieste da Broccoli e Wilson. La notizia dell'audizione e dell'incontro con i produttori è stata diffusa da Puck News e secondo le loro fonti, l'audizione sarebbe andata piuttosto bene. Al momento, non ci sono notizie certe e il ruolo di James Bond non è ancora stato ufficialmente assegnato.

Tuttavia, dato che i produttori sono intenzionati a far partire il progetto per il 26° film della saga entro il 2024, in modo da vederlo al cinema per il 2025, potremmo essere vicini ad avere il nuovo 007.