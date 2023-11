Jacob Elordi reagisce alle voci di corridoio che lo vedrebbero come prossimo James Bond

News Cinema

Chi sarà il prossimo James Bond dopo Daniel Craig? Il franchise non ha ancora individuato il nuovo 007, ma voci di corridoio da tempo accarezzano l’idea che possa trattarsi di Jacob Elordi. Ed è stato proprio l’attore di recente ad affrontare i rumors, sottolineando di essere alquanto lusingato. Interpretare il prossimo James Bond non è un ruolo da poco, considerati i predecessori (Sean Connery, Pierce Bornsnan e Daniel Craig). Dopo No Time To Die, il cinema è alla ricerca del prossimo agente, ma chi potrebbe calarsi nelle vesti dell’amato 007?



Jacob Elordi è lusingato dalle voci di corridoio sul suo coinvolgimento in James Bond

La caccia al prossimo James Bond è partita da tempo, ma Jacob Elordi soltanto di recente ha affrontato le voci di corridoio che lo vedrebbero in lizza per il ruolo. Estremamente lusingato all’idea, ai microfoni di Extra l’attore ha affrontato i rumors senza però smentire o confermare nulla:

È questo che dicono? Wow, è bellissimo. Mi piace che la gente voglia inserirmi nei loro film. Mi rende davvero felice.

Jacob Elordi in realtà è soltanto uno dei nomi particolarmente gettonati nell’elenco dei papabili James Bond, che include anche Idris Elba e Regé-Jean Page. Soltanto il tempo dirà se Jacob Elordi farà parte del franchise. Il suo collega di Saltburn Barry Keoghan, nel corso dell’intervista, ha suggerito un altro ruolo per l’interprete di Elvis nel franchise: sarebbe un perfetto villain, secondo il suo punto di vista. Non è chiaro quindi se l’attore sia realmente in lizza per il ruolo. Di recente, però, è stato proprio Jacob Elordi a confermare di aver rifiutato un’altra ghiotta possibilità. L’attore ha preferito non prendere parte alle audizioni di Superman: Legacy per il ruolo da protagonista. In compenso Greta Gerwig avrebbe un suggerimento per i casting di 007. Avrebbe scovato il perfetto successore di Daniel Craig sul suo set di Barbie! La regista ha raccontato di essere stata piacevolmente sorpresa dal talento di Kingsley Ben-Adir e che lo vedrebbe benissimo nelle vesti del prossimo Bond.