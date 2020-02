Jack Reacher dai libri ai film e alla serie tv

News Cinema

Ripercorriamo in breve la storia dei romanzi di Lee Child, le polemiche sui film con Tom Cruise e la serie che vedrà il ritorno del personaggio prossimamente su Amazon.

Creato dallo scrittore britannico Lee Child (pseudonimo di James Dover Grant), che ne ha fatto il protagonista di una serie di 24 romanzi e alcuni racconti, Jack Reacher è un ex maggiore della polizia militare dell'esercito americano, che ha lasciato il servizio all'età di 36 anni e gira per il mondo coinvolto in indagini piuttosto pericolose, moderno cavaliere che si occupa di riparare ai torti fatti a chi non può difendersi. Si tratta di un personaggio molto amato dai lettori, che ha avuto due trasposizioni cinematografiche su cui non tutti i fan sono stati concordi e lo stesso Child, che inizialmente aveva difeso la scelta di Tom Cruise come protagonista, in seguito ci ha ripensato, come vedremo.

I libri, i film e le polemiche su Tom Cruise

Nel 2012, dal nono romanzo, “La prova decisiva”, pubblicato nel 2005, è stato tratto il film di Edward Zwick Jack Reacher – La prova decisiva, che nel 2016 ha avuto il sequel, diretto da Christopher McQuarrie, Jack Reacher 2: Punto di non ritorno, tratto a sua volta dal diciottesimo libro della serie, pubblicato nel 2013. Nei libri, Jack Reacher è descritto come alto un metro e 96 cm., molto robusto (pesa oltre 100 chili), biondo, muscoloso e pieno di cicatrici da ferite di guerra. Secondo molti critici letterari ha una forte somiglianza proprio con l'autore. Questo è il motivo per cui i fan espressero il loro disappunto quando il minuto Tom Cruise venne scelto per il ruolo protagonista e a difenderlo fu proprio l'autore Lee Child, che in un'intervista rilasciata a Mauro Donzelli all'epoca del primo film, diceva:

Penso che il film ed il libro siano due cose a sé stanti e mi è dispiaciuto che alla gente non sia piaciuto il cast del film e che questo abbia influenzato il loro rapporto con il libro. Quando mi dicevano che non erano contenti di Tom Cruise, ho risposto che Tom Cruise non sarebbe andato a casa loro a rubare i libri, i libri rimangono dove sono, il film è solo una versione del libro, non lo sostituisce, è una versione parallela. Il nostro lavoro è stato quello di trovare il migliore attore disponibile e lo abbiamo trovato, credo che abbia fatto un ottimo lavoro ed il film sia ben riuscito. Il fatto che sia più basso di Jack Reacher non è molto importante, sullo schermo ha interpretato il ruolo egregiamente.

Lee Child ci ripensa e decide per una serie tv

Nel 2018, però, parlando alla BBC Radio Manchester, Child la pensava diversamente. In quell'occasione confermò quello che già si sospettava, ovvero che non ci sarebbero stati più film con protagonista Jack Reacher, ma che il personaggio sarebbe tornato in una serie tv, ovviamente, senza Tom Cruise:

Mi sono molto divertito a lavorare con Cruise, è una persona fantastica, ma alla fine avevano ragione i lettori. La stazza fisica di Reacher è un aspetto molto importante, una componente essenziale della sua personalità. Quindi ho deciso che non ci saranno più film con Tom Cruise; quello che faremo è rivolgerci a Netflix o qualche altra piattaforma, per realizzare una serie con un protagonista tutto nuovo."

Il prossimo ritorno di Jack Reacher su Amazon Prime Video

Quando rilasciò l'intervista alla BBC, Child annunciò di aver concluso un accordo con Skydance Television e Paramount Television per produrre una serie basata sui romanzi. Oggi sappiamo che Jack Reacher arriverà su Amazon Prime Video, che ha ufficialmente annunciato il progetto a gennaio del 2020. Lo scrittore sarà produttore esecutvo dello show, affidato allo showrunner Nick Santora, autore di Scorpion, e le storie partiranno dal primo romanzo del 1997, “Zona pericolosa”, che introdurrà come si deve il personaggio di Jack Reacher. A questo punto i fan dei romanzi possono tirare un sospiro di sollievo: archiviato Tom Cruise – che a parte le differenze fisiche inizia a diventare anche vecchio per il ruolo – un nuovo attore, più fisicamente somigliante alla parte, prenderà il suo posto. Chi? Ancora non lo sappiamo, ma aspettiamo l'annuncio a breve. Nel frattempo, per rinfrescarci la memoria, possiamo sempre rileggere i libri o rivedere i due film tratti dalla serie, Jack Reacher – La prova decisiva e Jack Reacher – Punto di non ritorno, consapevoli che invece un ritorno ci sarà.

