Jack Nicholson si mostra in splendida forma sui social grazie alla figlia Lorraine

News Cinema

Grazie alla figlia Lorraine, che ha pubblicato degli scatti festivi sui social, abbiamo avuto la gioia di rivedere il grande Jack Nicholson, da tempo in pensione, che sembra portare alla grande i suoi 87 anni.

Non vedevamo Jack Nicholson in foto dall'aprile del 2023, quando era comparso col figlio Ray ad una partita dei Lakers e in quell'occasione si erano sprecati i commenti malevoli dei soliti nullafacenti giudicanti, che mettevano in evidenza la sua trasandatezza. In seguito si erano perfino diffuse le voci su una possibile demenza senile di uno dei più grandi e carismatici attori di tutti i tempi. Niente di più falso, come dimostra la bellissima foto festiva pubblicata dalla figlia Lorraine sul proprio profilo Instagram, in cui abbraccia il padre in un'immagine molto tenera. Nicholson, a 87 anni (compiuti ad aprile), appare in splendida forma, con alle spalle una libreria su cui campeggiano due dei suoi tre Oscar (chissà dove finito il terzo) e numerosi altri premi. Numerosi e affettuosi i commenti dei fan. La foto è l'ultima del carousel che trovate qua sotto.

Jack Nicholson in pensione ma sempre nel nostro cuore

Come Gene Hackman prima di lui, anche Jack Nicholson ha deciso di ritirarsi quando ancora, forse, avrebbe avuto molto da dare al cinema. La sua ultima apparizione al cinema risale al 2010, in Come lo sai di James L. Brooks, il regista che lo aveva diretto in Voglia di tenerezza, per cui aveva vinto uno dei suoi Oscar.Sono dunque quasi 15 anni che il grande attore si gode una vita tranquilla e lontana dai riflettori, anche se a noi manca ancora moltissimo. Del resto, con la vita che ha avuto e tutto quello che ha fatto, è giusto che adesso possa passare i suoi ultimi anni come meglio crede. Siamo grati alla figlia Lorraine che ci ha permesso di rivederlo col suo inconfondibile sorriso e continuiamo ad ammirarlo e a volergli bene a distanza.