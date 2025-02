Jack Nicholson a New York per i 50 anni del Saturday Night Live assediato dai fan a caccia di autografi: i video

News Cinema

Accompagnato dalla figlia Lorraine, Jack Nicholson si è concesso in una rara apparizione in pubblico per i 50 anni del Saturday Night Live. Ma è stato assediato dai fan in albergo. Il video.

Un avvistamento pubblico di quell'immenso attore che è (stato) Jack Nicholson, oggi è raro come quello della leggendaria Balena Bianca e suscita altrettanto scalpore. A 87 anni il protagonista di tanti dei nostri film preferiti si è ritirato da un pezzo a vita privata, ma ultimamente, sempre accompagnato dalla devota figlia Lorraine, sembra essersi convinto a uscire più spesso dal suo buen retiro. Stavolta l'occasione è stata la sua partecipazione al cinquantesimo anniversario del Saturday Night Live, celebrato in grande stile a New York. L'attore è apparso in ottima forma per la sua età, sorridente e rilassato, anche se deve appoggiarsi a un bastone. Bastone che è stato però costretto a lasciare quando il tam tam social ha creato una lunga fila fuori dall'albergo in cui stava, il Carlyle, tra fan (o venditori ebay? Speriamo di no) in cerca di un autografo dal mitico Nicholson. Come vedete qua sotto, nel video di un reporter, la fila era lunga e ordinata ma nonostante questo, l'attore è stato costretto ad un certo punto alla fuga.

La "fuga" di Jack Nicholson

Nonostante la sua gentilezza e la sua buona volontà, come vedete nel video qua sotto sempre dello stesso autore, ad un certo punto la fila si è ingrossata al punto che per sottrarlo all'entusiasmo dei fan è arrivata una provvidenziale macchina a portare via Jack Nicholson. Del resto spesso non ci rendiamo conto che i nostri idoli sono esseri umani con le loro fragilità e debolezze. Ma vedere Nicholson ancora attivo e in forma ci riempie il cuore di gioia.