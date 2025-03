Jack Huston dirigerà un nuovo film biografico su Joseph Merrick, meglio noto come Elephant Man

News Cinema

La storia di Joseph Merrick, narrata nel capolavoro di Lynch Elephant Man, avrà una nuova versione. A dirigerla sarà il talentuoso attore e regista Jack Huston.

Dopo aver debuttato alla regia col poco visto ma notevole boxing movie Il giorno dell'incontro, il talentuoso Jack Huston ha scelto il suo nuovo film da regista e non è un progetto comune, bensì la storia di un personaggio realmente esistito, già portato al cinema in un film capolavoro di David Lynch prodotto da Mel Brooks, che nel 1981 ottenne otto nomination all'Oscar, ovvero l'Elephant Man Joseph Merrick.

L'Elephant Man di Jack Huston

Non sarà facile per il bravissimo attore confrontarsi sia col film di Lynch che con l'acclamata pièce teatrale di Bernard Pomerance del 1977 da cui nel secolo scorso si è rinnovato l'interesse per la tragica storia dell'uomo nato deforme, crudelmente sfruttato in un freak show e salvato da un medico illuminato che lo istruì e lo introdusse nella migliore società vittoriana. Di questa nuova versione, a parte l'annuncio riportato da World of Reel, non si conosce altro. Noi, però, nutriamo piena fiducia nelle qualità di Huston, discendente da una grande famiglia del cinema (il nonno, il grande regista John Huston e la zia Anjelica Huston), il cui talento ci colpì fin dalla sua incredibile interpretazione del veterano di guerra con mezza faccia Richard Harrow in quella serie seminale che è stata Boardwalk Empire, ben 15 anni fa. Era così convincente in quel ruolo che siamo certi che potrebbe anche interpretare Joseph Merrick. Aspettiamo ulteriori notizie in merito.