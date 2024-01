Italiani a Berlino: Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario

News Cinema

Ecco quello che c'è da sapere sui due film italiani che verranno presentati in Concorso alla Berlinale 2024.

Sono due i film italiani che sono in concorso al Festival di Berlino 2024, la cui selezione è stata appena annunciata nella capitale tedesca: sono Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario.

Another End

Opera seconda di Piero Messina che arriva a quasi dieci anni dal precedente L'attesa, Another End racconta una storia che il regista ha definito "d'amore. Sull’ amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo".

Ecco la sua trama ufficiale:

Gli occhi svuotati di Sal sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe, l’amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe, che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End, una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n’è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un’altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi.

Another End concede, infatti, a Sal del tempo per condividere ancora un po’ di vita con Zoe, per amarla di nuovo, per esserne amato, per riuscire a dirle infine addio. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa e, arrivato al termine del programma, Sal non intende assistere docilmente alla dissoluzione del proprio amore, alla perdita definitiva della moglie. Forse l’amore sopravvive davvero e attraverso i corpi si promette eternità.

Gloria!

In questo caso si tratta di film d'esordio, quello che vede dietro la macchina da presa per la prima volta la musicista e cantautrice Margherita Vicario, classe 1988, anche attrice in film come, per citarne uno solo, Perfetta illusione. Secondo Vicario, il suo è "un film che ha la musica come protagonista e che usa la musica come linguaggio narrativo. E’ quello che ho sempre cercato di fare nel mio lavoro di cantautrice: unire cinema e musica. Gloria! è il mio primo esperimento cinematografico in questo senso e ringrazio Tempesta e tutte le mie collaboratrici e i miei collaboratori per avermi aiutato a raggiungere questo primo straordinario traguardo."

Questa la trama ufficiale:

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop!

Nel cast del film ci sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei.

Margherita Vicario ha anche scritto il copione assieme a Anita Rivaroli, e ovviamente le musiche, con il produttore musicale Dade.

Gloria! è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm (Svizzera), con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero, con il contributo di Regione FVG, Film Commission FVG, con il contributo della Ticino Film Commission, e arriverà al cinema dall'11 aprile con 01 Distribution.