Italia K2 - Riprese di Mario Fantin: una grande avventura alpinistica diventata un grande film

Straordinarie immagini che documentano la spedizione italiana che nel 1954 conquistò per prima la vetta del K2. Italia K2 - Riprese di Mario Fantin sarà nelle sale italiane dal 7 febbraio, grazie al progetto della Cineteca di Bologna Il Cinema Ritrovato. Al cinema, per la distribuzione dei classici restaurati.

Su Netflix potete vedere 14 vette: scalate ai limiti del possibile, il documentario sulla straordinaria impresa1954 di Nirmal "Nimsdai" Purja, che ha scalato tutti e 14 gli Ottomila del mondo in soli sette mesi.

Su Disney+ c'è poi Free Solo, altro documentario (premiato con l'Oscar) su un'altra impresa incredibile, quella di Alex Honnold, che ha arrampicato senza corde di sicurezza né imbracature di alcun genere i 975 verticalissimi metri della parete nota del monte El Capitain, negli Stati Uniti.

Nei cinema italiani, il 7 febbraio, arriverà un altro film, anche questo di natura documentaria, che con quelli citati ha molto a che fare, e che in qualche modo racconta un'impresa ancora più increbile, anche dal punto di vista del cinema, perché avvenuta in anni in cui la tecnologia - quella applicata agli abiti, alle attrezzature, e ai materiali da ripresa - era virtualmente inesistente (tanto che si parla del nylon di alcune corde come di un materiale di recentissima invenzione).

Il film si intitola Italia K2 - Riprese di Mario Fantin, ed è un montaggio dei materiali che il bolognese Fantin girò accompagnando la spedizione italiana che, il 31 luglio del 1954, conquistò per prima la vetta della "montagna delle montagne", il leggendario K2, la seconda vetta più alta della Terra dopo l'Everest, situato nella subcatena del Karakorum, tra il Kashmir pachistano e la Cina tagica.





La documentazione dell'impresa che portò gli italiani in cima al K2 è la più nota tra le tante effettuate da Fantin, uno che dopo la II guerra mondiale, combattuta da soldato e partigiano, si inventò un lavoro, quello dell'esploratore con la macchina da presa: dapprima limitandosi alla montagna (prima del K2, le Alpi), e poi unendosi a missioni di esplorazione ai quattro angoli del globo, spesso al seguito di Guido Monzino, uno dei più grandi esploratori del XX secolo.

Le immagini riprese da Fantin sul K2, girate in 16mm con pellicola Kodachrome, furono utilizzate subito dopo la spedizione per la realizzazione di un film, intitolato anche questo Italia K2, che all'epoca il CAI affidò alla regia del documentarista Marcello Baldi.

Oggi quelle riprese sono state restaurate in 4K dai laboratori dell'Immagine Ritrovata e montate assieme con la curatela di Andrea Meneghelli, e così è nato un film che è privo del controcampo italiano e delle voci narranti volute da Baldi negli anni Cinquanta ma che è accompagnato solo da alcune didascalie che raccontano il pensiero di Fantin e da una colonna sonora composta da Teo Usuelli, orchestrata e adattata da Daniele Furlati, e che è stata registrata nel corso della proiezione del film avvenuta al Cinema Ritrovato del 2021, quando le immagini del film vennero accompagnate dall'esecuzione live della partitura.





La scelta della Cineteca di Bologna, che distribuisce il film nelle sale attraverso quel progetto meraviglioso e meritorio che si chiama Il Cinema Ritrovato. Al cinema, mirato a portare nei cinema italiani i tanti classici restaurati che la Cineteca propone ogni anno, è perfetta.

L'assenza di ogni commento parlato non fa altro che esaltare la potenza delle immagini girate da Santin, e restituisce ancora di più il senso profondo di quell'impresa, realizzata in condizioni che oggi ci appaiono quasi proibitive, per il tipo di attrezzature quasi rudimentali di cui gli alpinisti disponevano e dei pesi che erano costretti a trasportare; ma anche solo per il viaggio incredibile e sfiancante che gli italiani dovetterò affrontare, con una marcia di avvicinamento al campo base del K2 lunga 240 chilometri, attraverando fiumi, deserti rocciosi, ponti sospesi e ghiacciai, effettuata con l'aiuto di un totale di oltre 600 portatori.

Già da come Fantin filma quella marcia, e le popolazioni che incontrava, e i portatori che li accompagnavano, si percepisce tutta la purezza e l'umanità di uno sguardo profondamente etico, e capace di restituire la bellezza, la grandiosità, e perfino l'inaccessibilità dell'uomo così come quelle della natura maestosa che gli si parava di fronte.





Quello di Italia K2 - Riprese di Mauro Fantin è un film che racconta una grande avventura, una grande conquista, ma che non ha mai toni enfatici e superomistici, ma anzi è attento a mantenere uno sguardo caratterizzato non solo da una profonda empatia, ma anche di una consapevolezza e di una umiltà non comuni. Sarà stato anche per questo, e non solo per motivi eminentemente estetici che, come racconta il film, Fantin - che non potè salire in vetta con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, e affidò a loro la "più leggera" delle sue cineprese, di "soli" 1,5 chili, per documentare l'ultimo tratto della salita - chiese agli alpinisti di effettuare riprese dalla cima del K2 che non fossero rivolte tanto al cielo, o che fornissero panoramiche, ma che fossero a quadro fisso, attente a inquadrare la terra sottostante.

Quella terra da cui erano tutti saliti, e sulla quale Fantin tenne sempre stabilmente i piedi.