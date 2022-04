It Takes Two, il film sarà prodotto da Dwayne Johnson

News Cinema

Non si sa ancora se farà parte del cast, ma Dwayne Johnson si è fatto avanti per produrre l'adattamento cinematografico del videogioco It Takes Two di Josef Fares!

Sapevamo già che il videogioco It Takes Two, ultimo trionfatore ai Game Awards, sarebbe diventato un film, ma non sapevamo ancora a cura di chi. Umorismo e avventura, in nome della famiglia: come poteva non farsi avanti Dwayne Johnson con la sua Seven Bucks Productions? Con una partnership del genere, cosa ci aspetta? Leggi anche It Takes Two diventa un film e una serie tv, dopo il trionfo ai Game Awards

It Takes Two, Dwayne Johnson produce il film dal gioco

Naturalmente rimane da sciogliere un nodo: pur producendo il film tratto da It Takes Two, videogioco sviluppato dalla Hazelight di Josef Fares e pubblicato dall'Electronic Arts, Dwayne Johnson non necessariamente lo interpreterà. La storia narra di due genitori prossimi al divorzio, trasformati in piccole bambole di pezza da una lacrima della loro figlia, triste per la situazione: per invertire il sortilegio, devono cercare di recuperare l'armonia e il gioco di squadra perduti nel corso degli anni, attraversando diverse prove dentro e nei dintorni della loro casa di campagna, diventata un mondo colossale da esplorare e al quale sopravvivere!

Famiglia, umorismo e avventura: It Takes Two avrebbe tutto ciò che attira Dwayne Johnson su un set, ma il ruolo del marito Cody forse non gli si confà, dato che non si parla proprio di una coppia supereroica e atletica... ma tutto è possibile. Il lungometraggio sarà comunque prodotto da Johnson insieme ai suoi soci Dany Garcia e Hiram Garcia, su sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, già dietro a Sonic - Il film e Sonic 2 - Il film. Josef Fares, al quale non manca esperienza cinematografica, sarà tra gli executive producer del progetto.