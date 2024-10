It's What's Inside: il trailer del folle film tra horror e commedia sbarcato su Netflix

News Cinema

In streaming dal 4 ottobre sulla piattaforma questa insolita variazione sul tema del body-swapping, che non mancherà di suscitare dell'interesse. Ecco trailer e trama di It's What's Inside.

Di film che parlano dello scambio di corpi, è piena la storia del cinema. Dal Tutto accadde un venerdì del 1976 al recentissimo e imminente The Substance (che pure tratta il tema a modo suo), di esempi se ne potrebbero fare a decine. Raramente, però, questo artificio narrativo è stato usato in maniera così estrema e particolare come in un nuovo film appena sbarcato in streaming su Netflix. Si intitola It's What's Inside, e moltiplica le dinamiche di scambio in maniera davvero curiosa.

Presentato in prima mondiale al Sundance, e poi anche all'altro importante festival indie statunitense, il SXSW di Austin, il film racconta di un gruppo di amici si riunisce per una festa prematrimoniale di uno di loro. Una festa che che si trasforma in un incubo esistenziale quando uno del gruppo, un ragazzo che nessuno degli altri vedeva da tempo, si presenta con un gioco misterioso che farà riemergere segreti sepolti, desideri e rancori. E che, ovviamente, farà vivere a tutti i presenti l'esperienza di essere nel corpo di qualcun altro.

Il film è stato scritto da uno sceneggiatore e regista americano di nome Greg Jardin, qui al suo primo lungometraggio, che ha in qualche modo scansato l'etichetta di horror per il suo film, preferendo parlare di una storia di fantascienza con molto umorismo dentro. Anche se si è poi trovato anche a definirlo "un horror dell'anima". Quel che è certo, è che il caos esistenziale proposto dal film è notevole, e che, anche a giudicare da questo trailer ufficiale che vi mostriamo di seguito, anche lo stile visivo del film è tutt'altro che tradizionale o normalizzato.

Qui di seguito, trama ufficiale e trailer di It's What's Inside.

Una festa prematrimoniale si trasforma in un incubo esistenziale quando un amico che nessuno vedeva da tempo si presenta con una valigia contenente un misterioso dispositivo in grado di indurre lo scambio di corpi. Il gruppo cade nella tentazione di partecipare a un gioco perverso e scopre verità nascoste, desideri repressi e rancori profondi. Mentre le vite degli amici sono travolte da inganni e rivelazioni sorprendenti, IT'S WHAT'S INSIDE rivela diversi livelli di intrigo con i suoi colpi di scena sconvolgenti. Celebrato ai festival Sundance e SXSW, il lungometraggio d'esordio di Greg Jardin fonde thriller, commedia dark e fantascienza in una narrazione provocatoria ed elegante, sfidando gli spettatori a chiedersi quanto conoscano veramente se stessi.