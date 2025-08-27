TGCom24
Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett
News Cinema

Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett

Carola Proto

È appena arrivato il trailer della terza regia di Bradley Cooper, che, prendendo spunto dalla vita del comico John Bishop, parla di una coppia che ha appena divorziato. I protagonisti del film, intitolato Is This Thing On?, sono Laura Dern e Will Arnett.

Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo parlato di Is This Thing On?, il nuovo film da regista di Bradley Cooper, dicendovi che arriverà nelle sale USA a dicembre e dandovi qualche informazione sul cast e sulla trama. Oggi invece siamo felici di condividere con voi il trailer in lingua originale, che è stato appena diffuso e che sembra annunciare un ottimo film dallo squisito sapore indipendente, nonostante sia targato Searchlight Pictures, casa di produzione sussidiaria di The Walt Disney Studios. Bradley Cooper è anche autore della sceneggiatura insieme a Mark Chappell e a Will Arnett. Quest'ultimo è protagonista del film insieme a Laura Dern. Li affiancano Andra Day, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Peyton Manning e Amy Sedaris.

Is This Thing On? Avrà la sua anteprima al New York Film Festival, cosa di cui Bradley Cooper si è detto fiero, dal momento che il film è stato girato nella Grande Mela. La storia che racconta è ispirata alla vita dello stand-up comedian britannico John Bishop, che in Inghilterra è una vera star nonché un ex calciatore professionista. In particolare il film si sofferma su una coppia sposata che si è appena separata e che ha due figli. In questo momento così difficile, il personaggio maschile, impersonato da Arnett, comincia la sua carriera di comico nei locali del West Village.

In Is This Thing On? Recita anche Bradley Cooper, che però si è ritagliato un ruolo secondario.

Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper

Guardando il trailer di Is This Thing On? emerge subito quanto sia diverso tanto da A Star is Born quanto da Maestro, che erano l'uno completamente differente dall'altro, tematicamente ed esteticamente. Nonostante si parli di uno stand-up comedian, il film sembra avere una componente malinconica, e ha qualcosa del cinema USA degli anni Settanta. Altro elemento che salta subito all'occhio è la straordinaria bravura di Laura Dern e Will Arnett, e la nostra speranza è che il film arrivi anche in Italia, cosa molto probabile data la grande notorietà del buon Bradley.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Film stasera in TV