Io vivo altrove, due amici e le insidie della campagna: incontro con Giuseppe Battiston

Liberamente ispirato a un romanzo di Flaubert, Io vivo altrove!, al cinema da domani con Adler Entertainement, è l'esordio alla regia di Giuseppe Battiston che recita anche in questa semplice storia di due amici che lasciano la città per una vita in campagna in cui non tutto sarà semplice. La nostra intervista video.