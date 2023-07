Io sono tuo padre: in anteprima esclusiva il trailer e il poster del dramma con Omar Sy

News Cinema

Una pagina poco conosciuta della storia della Prima guerra mondiale, quella delle truppe senegalesi arruolate con la Francia. E' un ritorno alle radici per la star Omar Sy, protagonista di Io sono tuo padre, al cinema dal 24 agosto. Ve ne presentiamo in anteprima esclusiva il trailer e il poster italiani.

Un evento poco conosciuto della Prima guerra mondiale, che permette a una star come Omar Sy di confrontarsi con le sue radici. Io sono tuo padre racconta di un senegalese arruolato nell'esercito francese, nel 1917, uno di duecentomila, impegnato nella ricerca disperata del figlio diciassettenne, finito sotto le armi contro la sua volontà.

Sy recita per la prima volta nella lingua della famiglia di suo padre in un film appassionante, diretto da Mathieu Vadepied e prodotto dallo stesso attore francese, presentato al Festival di Cannes in apertura della sezione Un Certain Regard. Le musiche di Alexandre Desplat accompagnano il viaggio dall'Africa alle trincee del fronte nel nord della Francia, in una storia spesso ignorata dai libri di storia, con al centro il coraggio e l'amore di un padre per il proprio figlio.