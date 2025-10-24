TGCom24
News Cinema

Io sono Rosa Ricci, prigioniera in pericolo: video intervista con Lyda Patitucci e Raiz

Mauro Donzelli

Una ragazza viene rapita scatenando la disperazione del padre, un potente boss della criminalità. Don Salvatore in cerca della salvezza della figlia in Io sono Rosa Ricci, attesa storia di formazione per il cinema della protagonista delle ultime stagioni di Mare fuori. Abbiamo intervistato alla Festa di Roma la regista Lyda Patitucci e Raiz.

Io sono Rosa Ricci, prigioniera in pericolo: video intervista con Lyda Patitucci e Raiz

Mare fuori al cinema. O meglio, non proprio, altrimenti non avebbe senso, ma un film che racconta, con maggior respiro e ricchezza visiva, la storia di formazione al crimine di Rosa, protagonista assoluta delle ultime stagioni della serie di culto sulla criminalità in un istituto di reclusione a Napoli. Un vero spin-off con protagonista assoluta una Maria Esposito a 15 anni in Io sono Rosa Ricci. La storia del rapimento improvviso della figlia di Don Salvatore da parte di un narcotrafficante che vuole estorcere un sacco di soldi al padre/boss.

Una prigionia in un'isola remota, in pericolo costante, in un contesto drammatico che però le permetterà di crescere e di stringere un sorprendente legame profondo con un suo carceriere. Adrenalina, azione e un po' di violenza per Io sono Rosa Ricci, scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, e in uscita nelle sale il 30 ottobre per 01 Distribution.

Abbiamo incontrato all'Auditorium Parco della Musica di Roma la regista, Lyda Patitucci, e Don Salvatore in persona, Raiz, che ha anche interpretato Vàttere, brano del trailer e del film.

