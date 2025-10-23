TGCom24
Io Sono Rosa Ricci
Anno: 2025
3,5
Io Sono Rosa Ricci
Maria Esposito
Maria Esposito
Andrea Arcangeli
Andrea Arcangeli
Io sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli

Mauro Donzelli
2

Alla Festa del Cinema di Roma oggi protagonista è l'atteso spin-off per il cinema di Mare fuori. Io sono Rosa Ricci è la storia adrenalinica di formazione al crimine della giovane protagonista. Video intervista con Maria Esposito e Andrea Arcangeli.

Io sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli

Dove eravamo rimasti, o meglio da dove eravamo partiti? I fan della serie di culto Mare fuori aspettano da tempo lo spin-off che racconta la storia di formazione (alla criminalità e non solo) della protagonista più amata, ma anche discussa, del crime carcerario napoletano. Io sono Rosa Ricci mette in scena un momento cruciale per l'adolescente figlia di uno dei boss più spietati e temuti della città. Maria Esposito torna a interpretare il personaggio che le ha dato la popolarità, affiancata da Raiz nei panni del padre, Don Salvatore, e la novità del bravo Andrea Arcangeli in quelli di uno scagnozzo di un narcotrafficante incaricato di tenerla prigioniera in un'isola remota.

Perché il film racconta proprio il rapimento di Rosa Ricci, e un legame profondo che le darà la forza di maturare una nuova consapevolezza di sé. Presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, Io sono Rosa Ricci , diretto da Lyda Patitucci (Come pecore in mezzo ai lupi) uscirà in oltre 500 sale il prossimo 30 ottobre per 01 Distribution.

Abbiamo intervistato Maria Esposito e Andrea Arcangeli in questa video intervista.

Io Sono Rosa Ricci: la trama e il trailer ufficiale del Film

Io Sono Rosa Ricci, film diretto da Lyda Patitucci, è un racconto di formazione e ribellione ambientato nella Napoli del 2020. Protagonista è Rosa Ricci (Maria Esposito), una ragazza di quindici anni con un’eredità pesante sulle spalle, è la figlia di Don Salvatore (Raiz), uno dei boss criminali più temuti della città.
Cresciuta in una gabbia dorata, protetta dal clan del padre ma isolata dal mondo, Rosa è una presenza silenziosa e schiva, che conosce solo le regole della famiglia e l’ombra del potere. Ma la sua vita prende una svolta brutale quando viene rapita da un narcotrafficante deciso a colpire Don Salvatore attraverso ciò che ha di più caro. Portata su un’isola remota, Rosa si ritrova minacciata e apparentemente sola. Ma in quell’isolamento forzato, la ragazza intraprende un percorso di crescita, scoperta e resistenza. Attraverso un legame umano profondo e inatteso, Rosa inizia a vedere il mondo con occhi nuovi e a trovare dentro di sé una forza che non pensava di avere.
Nel frattempo, a Napoli, il padre scatena una guerra per riportarla a casa. Ma Rosa non aspetta di essere salvata, progetta la sua fuga prendendo in mano il proprio destino. Quando finalmente torna, non è più la figlia del boss. È una giovane donna trasformata, pronta a fare le sue scelte. Anche se questo significa affrontare il passato e reclamare vendetta.
Una storia che scava nel cuore di una ragazza cresciuta nell’ombra della criminalità, ma capace di riscrivere la propria storia.

Mauro Donzelli
Film stasera in TV