Io sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli

Alla Festa del Cinema di Roma oggi protagonista è l'atteso spin-off per il cinema di Mare fuori. Io sono Rosa Ricci è la storia adrenalinica di formazione al crimine della giovane protagonista. Video intervista con Maria Esposito e Andrea Arcangeli.

Dove eravamo rimasti, o meglio da dove eravamo partiti? I fan della serie di culto Mare fuori aspettano da tempo lo spin-off che racconta la storia di formazione (alla criminalità e non solo) della protagonista più amata, ma anche discussa, del crime carcerario napoletano. Io sono Rosa Ricci mette in scena un momento cruciale per l'adolescente figlia di uno dei boss più spietati e temuti della città. Maria Esposito torna a interpretare il personaggio che le ha dato la popolarità, affiancata da Raiz nei panni del padre, Don Salvatore, e la novità del bravo Andrea Arcangeli in quelli di uno scagnozzo di un narcotrafficante incaricato di tenerla prigioniera in un'isola remota.

Perché il film racconta proprio il rapimento di Rosa Ricci, e un legame profondo che le darà la forza di maturare una nuova consapevolezza di sé. Presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, Io sono Rosa Ricci , diretto da Lyda Patitucci (Come pecore in mezzo ai lupi) uscirà in oltre 500 sale il prossimo 30 ottobre per 01 Distribution.

Abbiamo intervistato Maria Esposito e Andrea Arcangeli in questa video intervista.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/io-sono-rosa-ricci/67423/video/?vid=48210" title="Io Sono Rosa Ricci: La nostra video intervista a Maria Esposito e Andrea Arcangeli - HD">Io Sono Rosa Ricci: La nostra video intervista a Maria Esposito e Andrea Arcangeli - HD</a>

Io Sono Rosa Ricci: la trama e il trailer ufficiale del Film