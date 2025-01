Io sono la fine del mondo è sempre primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Angelo Duro, con Io sono la fine del mondo, continua a emettere sentenze dal primo posto del botteghino italiano del weekend. Lo seguono L'abbaglio di Roberto Andò e Diamanti di Ferzan Ozpetek. Podio italiano.

Assetato di liberatoria cattiveria, il pubblico mantiene al primo posto del boxoffice italiano del weekend Io sono la fine del mondo con Angelo Duro, diretto da Gennaro Nunziante, che dopo Checco Zalone e Pio & Amedeo sostiene ancora i comici scorretti al cinema: con altri 2.600.000 euro, la commedia raggiunge i 5.842.000. Il protagonista, già celebre nell'ambito della stand-up comedy nostrana, interpreta un giovane che accetta di accudire i propri genitori, solo per potersi vendicare delle "angherie" subite durante la crescita...

Il podio del botteghino è tutto nostrano. Entra al secondo posto con 1.330.000 euro L'abbaglio di Roberto Andò, dove il regista combina ancora i talenti di Toni Servillo e Ficarra & Picone, questa volta raccontando il diversivo che nel 1860 il colonnello Vincenzo Giordano Orsini (Servillo) deve mettere in scena, per ordine di Garibaldi: lo scopo è ingannare le truppe borboniche. Tra i mille ci sono un contadino (Ficarra) e un illusionista (Picone).

Terza posizione per Diamanti di Ferzan Ozpetek, sceso dalla seconda: il totale ormai è di 14.284.000 euro, di cui 1.072.000 in questo fine settimana. Il grande successo si deve a una storia corale tutta al femminile, sulle vicende di una sartoria cinematografica. Nel cast ci sono Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Giselda Volodi e Milena Vukotic.