Io e te dobbiamo parlare: la prima foto di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni dal set del film di Siani

News Cinema

Sono in corso nelle Marche le riprese del nuovo film di Alessandro Siani Io e te dobbiamo parlare, con protagonista, oltre all’attore napoletano, Leonardo Pieraccioni. La prima foto dal set del film che uscirà al cinema il 19 dicembre.

Due campioni della commedia popolare, il fiorentino Leonardo Pieraccioni e il napoletano Alessandro Siani, recitano insieme. L'occasione è il nuovo film diretto da Siani, Io e te dobbiamo parlare, le cui riprese sono in corso nelle Marche. Si tratta di una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission e con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Ancona. Con l'occasione è stata diffusa la prima foto dei due attori sul set. Il film uscirà al cinema il 19 dicembre 2024 con 01 Distribution.

Io e te dobbiamo parlare: il cast e la trama

Affiancano Pieraccioni e Siani le protagoniste femminili del film, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall'Orto. Nel cast ci sono anche Peppe Lanzetta, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Questa la trama ufficiale:

Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa e un’antica amicizia un po’ ammaccata, due esistenze forse troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere! Fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre. Una coppia sorprendente, due perfetti sparring partner per una commedia all’ultimo respiro.