Io e Sissi: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Sandra Hüller

L'acclamata protagonista di Anatomia di una caduta torna al cinema il 4 luglio con un film che racconta il rapporto tra una contessa e la celebre imperatrice d'Austria. Ecco trailer, trama e poster di Io e Sissi.

Protagonista di una celebre trilogia di film degli anni Cinquanta con protagonista la splendida Romy Scheider (che la interpretò di nuovo nel Ludwig di Visconti), e più di recente raccontata in tv da Cristiana Capotondi e al cinema da Vicky Krieps, Elisabetta di Baviera, per tutti Sissi, è un personaggio storico che non smette di fornire spunti alla cultura popolare. Dal 4 luglio, per esempio, vedremo nei cinema italiani un nuovo film dal titolo Io e Sissi, che racconta di uno dei tanti periodi di soggiorno dell'imperatrice d'Austria lontano da Vienna, in questo caso in Grecia, e in particolare del rapporto con una contessa che fu una sua fedele dama di compagnia.

Presentato in prima mondiale alla Berlinale del 2023, Io e Sissi è stato diretto dalla regista tedesca Frauke Finsterwalder, anche sceneggiatrice assieme a Christian Kracht, e questa è la sua trama ufficiale:

Sissi ha varcato la soglia della mezza età. La contessa Irma la raggiunge in Grecia, in una comune aristocratica composta di sole donne, un universo distante anni luce dalla fredda etichetta della corte austro-ungarica.

Sissi vive in assoluta libertà, lontana dai figli e dal marito, il kaiser Francesco Giuseppe. L'unica cosa che conta è che nessuno debba mai annoiarsi e che sia l'imperatrice stessa a decidere le regole del gioco. Irma è stregata dalla carismatica Sissi e dalla sua mentalità moderna e anticonvenzionale, ma il mondo esterno minaccia di infrangere la sua ritrovata libertà.