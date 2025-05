International Development and Pitching for Cinema and TV Series: percorso formativo-creativo gratuito, aperte le iscrizioni

News Cinema

Sostenere lo sviluppo creativo e drammaturgico di nuovi prodotti audiovisivi italiani, capaci di attrarre l’interesse del pubblico mondiale, e la loro promozione presso l’Industry in un’ottica di internazionalizzazione del sistema Italia. Questo è l’obiettivo del percorso formativo-creativo gratuito “International Development and Pitching for Cinema and TV Series”, che Anica Academy ETS lancia in collaborazione con ALMED, 100autori e WGI Italia, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Il percorso di specializzazione – risultato tra i vincitori dell’edizione 2024 del bando SIAE dedicato alla “Professionalizzazione degli artisti” – vuole offrire un’intensa esperienza learning by doing e fornire competenze artistiche e tecniche a sei giovani artisti e autori under 35 residenti in Italia, o anche all’estero purché con cittadinanza italiana. I partecipanti riceveranno supporto allo sviluppo dei loro progetti di lungometraggio o di serialità, apprendendo contemporaneamente le fondamentali tecniche di pitching e di preparazione di materiali scritti e orali in lingua inglese, al fine di prepararsi all’esposizione nei principali mercati internazionali.

Per accedere a “International Development and Pitching for Cinema and TV Series”, oltre ad aver completato percorsi di formazione qualificati nel settore audiovisivo o essere frequentanti con profitto, oppure aver già avviato una carriera nel campo delle coproduzioni internazionali audiovisive, i candidati devono essere autori o co-autori di un progetto originale di film o di serie di cui detengono i diritti. Sono ammessi “collettivi” di scrittura, fino a un massimo di due co-autori. Tutte le informazioni sul bando di ammissione sono disponibili sul sito: https://www.anicaacademy.org/corsi/international-development-pitching-for-cinema-and-tv-series/.

Il percorso si articolerà in 75 ore di formazione mista tra lezioni frontali, online e in presenza, affiancate da esercitazioni, attività di mentoring, tutoring e lavoro di gruppo, distribuite in un periodo di cinque mesi compreso tra giugno e novembre 2025. L’evento finale sarà costituito da un momento di pitch industriale nella sezione “Milano Pitch”, iniziativa giunta alla sesta edizione. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere i loro progetti davanti a una platea di player del settore. È previsto anche un networking lunch.

Il progetto, ideato e coordinato da Raffaella Bonivento, è supportato da tre partner: ALMED, 100autori e WGI. Una Commissione Scientifica valuterà i candidati: Lucia Cereda (Medusa), Sergio Del Prete (Anica Academy), Armando Fumagalli (Università Cattolica), Giorgio Glaviano (WGI), Paola Randi (100autori), Filippo Rizzello (Netflix), Michele Zatta (Rai Fiction).

Il cuore della didattica è il ponte tra scrittura e pitch. Contribuisce Bobette Buster, script consultant statunitense che ha lavorato per Tony Scott (Top Gun), Disney, Fox, Pixar e La Fémis. È autrice del documentario Making Waves. The Art of Cinematic Sound (Cannes 2019). Sarà docente principale insieme a Raffaella Bonivento. Sono previste anche Masterclass e Q&A con esperti del settore.

La frequenza è obbligatoria e le lezioni in presenza si terranno a Roma presso Anica Academy ETS, Viale Regina Margherita, 286.

Come da disposizioni del programma “Per Chi Crea”, il percorso è completamente gratuito. Non è richiesto alcun contributo finanziario e sono coperte eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

Le iscrizioni sono aperte, e la scadenza del bando è fissata alle ore 23 del 22 maggio. Per maggiori informazioni: https://www.anicaacademy.org/.