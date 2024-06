Inside Out 2, partenza da record al boxoffice mondiale: quasi 300 milioni di dollari in un weekend

News Cinema

Inside Out 2 sembra aver riportato le lancette indietro al prepandemia per l'animazione Pixar e Disney: negli USA il suo debutto è secondo solo a quello degli Incredibili 2 nel 2018, mentre nel mondo è un record pixariano assoluto. Nei cinema italiani arriva il 19 giugno.

Boxoffice Pro chiama ironicamente il primo weekend di Inside Out 2 al boxoffice americano e mondiale, con numeri massicci, una necessaria "endovena", "a shot in the arm". L'intero sistema cinema quest'estate sta infatti vacillando per le conseguenze dello sciopero hollywoodiano dell'anno scorso, con incassi molto bassi, ma il film animato Pixar ha sopreso anche le aspettative più ottimiste degli analisti. Di quali numeri parliamo?

Inside Out 2 esplode al cinema come non accadeva da cinque anni

Era dal prepandemia, dai numeri eccellenti registrati da Toy Story 4, che la Pixar non si faceva notare al cinema così: Inside Out 2, alla sua partenza al boxoffice americano, ha registrato 155 milioni di dollari, diventando il secondo migliore esordio in patria di un film della casa, dopo i 182.700.000 nel 2018 di Gli incredibili 2 (ma superando i 120.900.000 di Toy Story 4). In Italia aspettiamo il film il 19 giugno, ma nel frattempo nel resto del mondo il sequel delle avventure "mentali" dell'ora adolescente Riley ha già registrato 140 milioni di dollari. Tenendo presente che il film è costato 200 milioni marketing escluso, un totale mondiale da 295 milioni al primo weekend è il segno di un viaggio che potrebbe andare molto al di là del recupero del budget, portando cifre finali molto alte che non si vedevano da anni, né per l'animazione Pixar, né per quella Disney in generale. Anche se la fama di flop dell'Elemental dell'anno scorso è immeritata (ha toccato alla fine i 500 milioni), qui giochiamo in un'altra lega, anche per l'apprezzamento unanime di pubblico e critica. Questo scatto iniziale colloca Inside Out 2 al primo posto delle migliori partenze mondiali per un lungometraggio Pixar, e al terzo della classifica generale, dietro a Super Mario Bros. - Il film dell'Illumination / Universal e Frozen II: Il segreto di Arendelle dei Walt Disney Animation Studios (rispettivamente con 375.600.000 e 358.500.000 dollari al primo weekend mondiale).

Per la Pixar, che ha subito negli ultimi mesi un giro di licenziamenti per ridurre la sua produzione streaming e tornare a concentrarsi sulla sala, l'orizzonte sembra di nuovo roseo: dopo il tonfo di Lightyear nel 2022 e i film dirottati su Disney+, questo weekend ha il sapore di un ritorno all'antico. Sarà il tempo a dirci se sia effettivamente il segno di una correzione di rotta generale e duratura.