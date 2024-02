Inside Out 2, il nuovo teaser trailer anticipa molti cambiamenti in arrivo per Riley

News Cinema

Il nuovo teaser trailer di Inside Out mostra i cambiamenti in arrivo nella vita di Riley, alle prese con una partita di hockey su ghiaccio che chiama in campo anche... Ansia!

Quando Inside Out tornerà sullo schermo, introdurrà una nuova fase della vita della giovane Riley, costretta ad affrontare il vortice d’emozioni che in genere accompagna la fase pre-adolescenziale. Dopo il successo del primo capitolo, distribuito in sala nel 2015 e meritevole di un premio Oscar per il miglior film d’animazione, Disney Pixar ha annunciato da tempo il ritorno nella sala di controllo delle emozioni capitanate da Gioia. Il sequel è tra i progetti più attesi di questo 2024 e, in un nuovo teaser trailer, si puntano nuovamente i riflettori sulla new entry: Ansia.

Inside Out 2, il nuovo teaser trailer mostra i cambiamenti nella vita di Riley e l’ingresso di Ansia

Crescere comporta numerosi cambiamenti e l’aggiunta di nuove emozioni che potrebbero talvolta prendere il sopravvento. È proprio questo il caso di Ansia, una nuova emozione che piomba al quartier generale delle emozioni di Riley, con numerose valigie al seguito, che sembra avere tutta l’intenzione di sistemarsi come si deve insieme alle colleghe Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia. Il breve teaser trailer condiviso da Disney mostra Riley alle prese con l’hockey su ghiaccio, che mette a dura prova il suo spirito sportivo e anche la gestione delle emozioni sul campo. Affrontando in pieno la fase pre-adolescenziale, Riley inizia a sperimentare alcune sensazioni inedite come l’Ansia, che subentra in molte fasi delicate della vita.

Nel teaser di Inside Out 2, Disney Pixar ci mostra una partita di hockey su ghiaccio che coinvolge tutte le emozioni al quartier generale. Entusiasmo, quindi Gioia, per la partita in sé, ma anche rabbia man mano che l’adrenalina aumenta. Paura fa in modo che Riley utilizzi il paradenti, ma Disgusto subentra perché la ragazzina ha indossato il paradenti di qualcun altro. Infine Tristezza borbotta quando Riley finisce in area di rigore. A chiusura, però, arriva anche una novità: cosa ci fa Ansia lì dentro? Il regista Kelsey Mann ha rivelato:

Ansia potrebbe essere una novità per il team, ma non è proprio il tipo che passa in secondo piano. Questo ha molto senso se ci pensi in termini di ciò che accade nelle nostre teste.