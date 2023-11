Inside Out 2: date il benvenuto ad Ansia nel primo trailer italiano del film Disney Pixar!

News Cinema

L'ansia ci distruggerà? Non è dato sapere, ma sicuramente darà un forte contributo alla trama di Inside Out 2, come dimostrato nel primo trailer in italiano del sequel Pixar. Il film arriverà al cinema nel 2024.

L’ansia, si sa, può giocare brutti scherzi e sopraffare anche le altre emozioni. Ed è esattamente quello che accade anche nel primo teaser trailer di Inside Out 2. Attesissimo sequel del film premio Oscar Disney Pixar, mostrerà Riley in fase adolescenziale. In un periodo delicato della vita in cui tutto cambia, anche le emozioni basilari di Riley riceveranno un forte scossone. Ansia, infatti, non è l’unica emozione in arrivo.



Inside Out 2: Il Primo Trailer in Italiano del Film Disney e Pixar - HD

Inside Out 2, il primo trailer in italiano introduce Ansia e promette nuove forti emozioni

Il primo trailer mostra Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto alle prese con una demolizione in corso. Nel cuore della notte, senza alcun preavviso, un team di demolitori appare nel quartier generale per stravolgere il loro equilibrio. Il giorno seguente tutto sembra essere tornato in ordine, eccetto per un dettaglio: chi è Ansia e cosa vuole? Riley ha appena festeggiato il suo 13esimo compleanno e si appresta a diventare un'adolescente. Ecco perché c’è bisogno di riprogettare l’intera sala di controllo. Ed è anche per questo che Ansia parla al plurale, perché non è l’unica emozione in arrivo. Del resto Disney Pixar aveva già anticipato che il sequel avrebbe tirato in ballo tantissime emozioni come invidia, noia e imbarazzo.

Diretto da Kelsey Mann, il cast originale fa spazio anche ad una nuova voce, quella di Maya Hawke che accompagnerà Ansia in questo nuovo percorso. L’attrice è nota soprattutto al pubblico di Stranger Things, ma è anche figlia d’arte (i suoi genitori sono Ethan Hawke e Uma Thurman). E mentre Amy Poehler e Phyllis Smith riprenderanno i ruoli di Gioia e Tristezza, il cast in lingua originale accoglie tre nuovi nomi che accompagneranno Rabbia, Paura e Disgusto: Lewis Black, Tony Hale e Liza Lapira. Il sequel del film d’animazione premio Oscar è atteso nelle sale per l’estate 2024. Per combattere l’attesa, Disney Pixar ha condiviso anche il primo poster ufficiale italiano con alcune emozioni semi nascoste: