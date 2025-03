Inserzione pericolosa: Jenna Ortega e Taylor Russell nel remake del thriller

News Cinema

Nel 1992 JenniferJason Leigh e Bridget Fonda furono protagoniste del thriller Inserzione pericolosa. In trattativa per il remake ci sono Jenna Ortega e Taylor Russell.

Gli anni Novanta, cinematograficamente parlando, sono stati l'epoca d'oro dei thriller erotici, quelli in cui uno sconosciuto/a si insinua nella vita dei protagonisti fino a stravolgerla. Un vero e proprio trend di un periodo in cui la paranoia dilagante e il propagarsi dei serial killer diventavano al cinema un monito a non fidarsi di nessuno. Tra i registi che hanno frequentato questo genere c'è anche il tedesco Barbet Schroeder, che nel 1992 ne firmò uno di discreto successo, con Jennifer Jason Leigh e Bridget Fonda. Si intitolava Inserzione pericolosa e per il remake contemporaneo sono in trattative Jenna Ortega e Taylor Russell.

Inserzione pericolosa: la trama

La nuova versione di Inserzione pericolosa con Jenna Ortega e Taylor Russell è prodotta da Sony e 3000 Pictures. La trama dell'originale, che supponiamo non cambierà molto, vedeva una giovane e benestante newyorkese, Allison (Bridget Fonda) che, dopo aver buttato fuori di casa il fidanzato traditore, si lascia convincere a mettere un'inserzione per trovare una coinquilina con cui dividere le spese del suo grande appartamento. La scelta cade sull'introversa e solitaria Hedra (Jennifer Jason Leigh), che piano piano inizia ad imitarla e ad appropriarsi di tutto quello che le appartiene, inclusa l'identità. Inserzione pericolosa ebbe anche un sequel che uscì direttamente in video.