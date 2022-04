Indiana Jones e il tempio maledetto, "Short Round" ricorda il provino con Steven Spielberg

News Cinema

Ospite di Jimmy Kimmel, Ke Huy Quan, interprete di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto, poi in Goonies, ha raccontato come sia diventato attore e il tenero provino con Steven Spielberg.

Non il più amato della saga, Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) di Steven Spielberg è comunque uno dei film-simbolo degli anni Ottanta: Harrison Ford interagiva nel film con un piccolo aiutante, Short Round, portato sullo schermo da un ragazzino meteora di quegli anni, Ke Huy Quan (detto "Jonathan" all'epoca), subito dopo nell'ancora più cult I Goonies (1985). Ha raccontato al Jimmy Kimmel Live come andò il provino con Spielberg, in grado di cambiargli la vita per sempre... Leggi anche Indiana Jones e il tempio maledetto, la recensione di un sequel discusso

Il provino di Ke Huy Quan per Indiana Jones e il tempio maledetto

Anche se nel 2002 aveva dichiarato di volersi ritirare dalla recitazione, per la difficoltà nel trovare ruoli decenti per asiatici americani, Ke Huy Quan sta tornando davanti alla macchina da presa in questi ultimi anni, forse proprio grazie a una Hollywood che in questo senso sta cambiando. Quan era al Jimmy Kimmel Live per promuovere la commedia fantascientifica Everything Everywhere All at Once, secondo atto del suo ritorno in scena, dopo Finding ʻOhana su Netflix l'anno scorso. Il pensiero è tornato al provino per Indiana Jones e il tempio maledetto, nei primi anni Ottanta. "Short Round" ha raccontato:

Il mio fratellino era andato a fare il provino, io andai con lui, gli davo instruzioni da dietro la macchina da presa. Il casting director mi vide e mi chiese se volessi provare. Il giorno dopo ricevetti una chiamata dall'ufficio di Steven Spielberg, mamma sentì "Hollywood", sentì "regista famoso", quindi pensò che fosse un incontro molto elegante. Mi mise quest'abito completo da uomo, con una piccola catena d'oro che spuntava dal taschino! Arrivò Steven, vide com'ero a disagio, mi diede un abbraccione, mi fece il sorriso più affettuoso del mondo e disse: "Ke, voglio che torni domani, ma mettiti qualcosa di confortevole!" E tornai il giorno dopo, entrai nella stanza e c'erano Steven Spielberg, George Lucas e Harrison Ford. Passammo tutto il pomeriggio insieme, e tre settimane dopo ero in volo per lo Sri Lanka. Le avventure più belle della mia vita.