Indiana Jones a Cannes: tutto pronto per la serata evento

Il programma della giornata a Cannes è monopolizzato dall'attesissimo ritorno sul tappeto rosso di Indiana Jones con Il quadrante del destino il quinto e probabile ultimo capitolo di una saga immortale.

Una saga che ha accompagnato decenni e generazioni di appassionati di cinema d'avventura. A partire dal 1981 e ora pronto per tornare per un (ultimo?) capitolo. Indiana Jones è per tanti di noi un ricordo e ora è pronto a diventare un nuovo presente con Il quadrante del destino, quinto capitolo in arrivo stasera in pompa magna sul tappeto rosso del Festival di Cannes, a distanza di quindici anni dal quarto capitolo, presentato sempre sulla Croisette. Nelle nostre sale uscirà il 28 giugno prossimo.

Inevitabile che sia l'evento per eccellenza della giornata, oltre che del festival più in generale. Ma non certo l'unico, come vi raccontiamo nel consueto video sommario della serata al 76° Festival di Cannes.