Indiana Jones 5, nuovo titolo italiano e data di uscita definitiva!

Una ruota diventa quadrante, nel titolo definitivo italiano di Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è stata anche rivelata la data d'uscita in Italia del quinto capitolo delle avventure del prof. Jones.

Ultime notizie riguardanti l'uscita italiana di Indiana Jones 5, che s'intitolerà ufficialmente da noi Indiana Jones e il Quadrante del Destino, e sarà in sala dal 28 giugno. Come ricorderete, quel "dial" nel titolo originale Indiana Jones and the Dial of Destiny era stato in precedenza tradotto per il nostro mercato con "ruota". La nuova traduzione, ora definitiva, è più precisa e più fedele al termine inglese. Per l'occasione, la Disney ha diffuso una nuova versione doppiata in italiano dell'ultimo spot.



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Lo Spot TV Big Game in Italiano - HD

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'ultimo atto di Harrison Ford come Indy