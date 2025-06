Star Wars, quando Al Pacino rifiutò Han Solo: "Non capivo il film"

News Cinema

Chiacchierando con Entertainment Weekly, Al Pacino è tornato sul suo rifiuto del personaggio di Han Solo, quando George Lucas glielo propose per l'originale Guerre Stellari. Non sembra pentito, perché - spiega - il film non era roba per lui.

A qualunque altro attore peserebbe aver rifiutato il ruolo di Han Solo, andato poi a Harrison Ford in Guerre stellari... ma non ad Al Pacino. D'altronde una delle colonne della recitazione americana ha declinato altri ruoli celebri, perché specie da giovane sapeva d'istinto cosa s'adattasse meglio a se stesso: a metà degli anni Settanta era appena esploso col Padrino, e gravitava in zona Coppola-Lucas, per cui era normale che il copione di Star Wars arrivasse anche sulla scrivania. Chiacchierando con Entertainment Weekly, l'ottantacinquenne attore ha spiegato come andarono le cose...

Al Pacino non "capì" Guerre Stellari e lasciò perdere Han Solo

Quando la produzione di Guerre stellari stava per partire, Al Pacino era già una delle star più famose della Hollywood più drammatica e meno avventurosa degli anni Settanta: era stato già nominato all'Oscar per Il padrino (1972), Serpico (1973), Il padrino - Parte II (1974) e Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975). Era normale che si provasse a coinvolgerlo in qualcosa anche di obiettivamente meno impegnativo, come lo spaccone Han Solo che poi finì tra le braccia di Ford. Su questo Pacino scherza volentieri: "Mi dissi: credo che sia il momento di dare una carriera a Harrison Ford!" Ma a parte le battute, Pacino era in quegli anni vicino creativamente all'American Zoetrope, che Francis Ford Coppola aveva cofondato con George Lucas, tanto che il primo film di quest'ultimo, L'uomo che fuggì dal futuro (1971), fu realizzato sotto quell'etichetta, prima che George si mettesse in proprio con la Lucasfilm. La lettura del copione di Star Wars però lo lascio interdetto:

Era la fine degli anni Sessanta. Erano degli idealisti che si affacciarono sugli anni Settanta con grandi film, in tutto il mondo. Quello che vidi era un luogo meraviglioso, li avevo già visitati prima ancora di fare con loro Il padrino. Mi piaceva come lavoravano, stavo facendo in quel momento una piece a Broadway e mi passarono il copione [di Guerre Stellari, ndr]. Pensai: "Non lo capisco, forse sono io." Ma lo guardai e lo mandai a Charlie Loughton, mio amico e mentore. Gli chiesi: "Tu cosa ne pensi?" Era uno piuttosto saggio e disse: "Non lo capisco, Al. Non ti so dire. Non lo capisco." Risposi: "Beh, io nemmeno. E ora che facciamo? Mi hanno offerto una fortuna, non so davvero cosa fare. No, non posso recitare qualcosa se non parlo la stessa lingua."