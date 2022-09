In viaggio: una clip in esclusiva del documentario di Gianfranco Rosi sul pontificato di Papa Francesco

News Cinema

Un documentario sulla proiezione internazionale del pontificato di Papa Francesco, su una missione nel mondo politica e sociale oltre che evangelica. In esclusiva vi mostriamo una clip del documentario In viaggio di Gianfranco Rosi, presentato al Festival di Venezia, in uscita al cinema il 4 ottobre.

Anni di missioni fra l'evangelico e il politico. Anni di pontificato in un mondo turboleno come non mai. Sono gli anni di Papa Francesco raccontati In viaggio da Gianfranco Rosi in un documentario applaudito allo scorso Festival di Venezia e in sala dal 4 ottobre per 01 Distribution.

Il regista ripercorre i viaggi del Papa attraverso i filmati che li documentano. Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi del Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente.

Vi presentiamo in esclusiva una clip del film, in cui il papa si trova in Giappone, nel 2019. Una commemorazione sul triplice disastro nucleare di Hiroshima, Nagasaki e Fukushima.