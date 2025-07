In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 25 settembre l'action fantasy diretto da Paul W.S. Anderson e tratto da un'opera del George R.R. Martin del "Trono di Spade". Ecco il trailer italiano e la trama di In the Lost Lands.

Eagle Pictures annuncia con questo primo trailer italiano che In the Lost Lands, action fantasy che vede protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista, debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 settembre. Il film è diretto dal marito della Jovovich, Paul W.S. Anderson, e tratto da un racconto di George R.R. Martin, lo scrittore che tutti oramai conoscono per il ciclo di romanzi alla base della serie televisiva Il Trono di Spade.

La storia raccontata in In the Lost Lands è quella di una potente e temuta maga di nome Gray Alys che viene inviata dalla sua regia nella spettrale e selvaggia zona delle Terre Perdute alla ricerca di un non meglio specificato potere magico: lì la maga e la sua guida, un ruvido vagabondo che si chiama Boyce, dovranno affrontare uomini e demoni niente affatto contenti della loro presenza.

A interprerare Gray Alys c'è ovviamente la musa di Anderson, sua moglie mentre nel ruolo di Boyce troviamo l'ex wrestler

Questo che vedete qui di seguito è il trailer italiano ufficiale di In the Lost Lands.

In the Lost Lands: il trailer Italiano