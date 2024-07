News Cinema

In cerca degli indipendenti di qualità: Fandango distribuzione presenta le novità a Ciné 2024

di Mauro Donzelli 05 luglio 2024 1

In arrivo nei prossimi mesi novità all'insegna della ricerca di prodotti di qualità, italiani come internazionali, per Fandango distribuzione. Abbiamo incontrato nel corso di Ciné a Riccione Gianluca Pignataro, direttore marketing e commerciale.