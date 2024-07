In a Violent Nature 2: annunciato ufficialmente il sequel dello slasher di cui tutti parlano

News Cinema

Come Talk to Me, l'horror slasher canadese In A Violent Nature si ama o si detesta, ma il successo è innegabile, tanto che è stato annunciato ufficialmente un sequel.

Sempre a proposito del Comic Con di San Diego, ad essere annunciati non sono soltanto cinecomic ad alto budget e tentativi di rilanciare con grossi nomi il Marvelverse che molti considerano alle sue battute finali, ma anche film "di nicchia", indipendenti e low budget, che si sono conquistati - inspiegabilmente per alcuni, legittimamente per altri - il plauso degli appassionati. Se amate l'horror slasher avrete sicuramente sentito parlare di In a Violent Nature, un'oscura pellicola canadese scritta e diretta da Chris Nash e in America da maggio prima al cinema poi su Shudder, che dovrebbe - non sappiamo ancora quando e come -, avere anche una prossima distribuzione italiana. E proprio al Comic Con è stato annunciato ufficialmente il sequel, In a Violent Nature 2.

Peter Kuplowsky confirms that In a Violent Nature 2 is coming… #comiccon #inaviolentnature pic.twitter.com/6fryo3m0Z6 — Jourdan Aldredge (@JourdanAldredge) July 26, 2024

A Violent Nature: uno slasher dal punto di vista dell'assassino

Se vi piacciono gli horror pieni di tensione, dal ritmo teso e veloce, probabilmente la storia dell'assassino "maratoneta" vi annoierà... a morte. Se invece cercate qualcosa di diverso e vi divertono gli omicidi efferati (al cinema) sarete tra i suoi estimatori. L'originalità di questo slasher alla Venerdì 13 è la soggettiva dell'assassino, un mostruoso e gigantesco individuo di nome Johnny, una sorta di implacabile Golem risvegliato dal suo sonno di morte dal furto di un ciondolo da una torre anti incendio crollata nei boschi, ad opera del solito incauto teenager. Dopo essere emerso dalla terra, Johnny, cin estrema calma e lentezza, parte per vendicarsi dei ragazzi in vacanza in zona per riprendersi il ciondolo che ha per lui un significato particolare, e già che c'è fa fuori anche quelli che incontra sul suo cammino. Insomma, dopo lo slow food arriva lo slow killer, che compensa con la ferocia quello che gli manca in velocità. Al momento il film ha incassato globalmente oltre 4 milioni di dollari e ha creato interesse nella comunità di amanti dell'horror verso questo bizzarro slasher. Qua sotto il trailer del primo film e il poster dell'annunciato In a Violent Nature 2, che il produttore Peter Kuplowsky ha così presentato:

In a Violent Nature era concepito in origine come un meta sequel in una serie slasher di finzione, quindi abbiamo sempre immaginato quello che succedeva oltre il primo film. Il fatto che abbiamo adesso l'opportunità di continuare a seguire Johnny nel suo instancabile cammino ci fa provare un'enorme gratitudine per i nostri incredibili partner alla IFC Films/Shudder che hanno creduto nella visione di Chris fin dall'inizio. Siamo elettrizzati di tornare per un nuovo capitolo e di impiegare Johnny come strumento per ulteriori esperimenti nel genere.