Immaculate - La prescelta: Sydney Sweeney prova disperatamente a salvarsi in una clip in anteprima del film

Arriva nei cinema italiani l'11 luglio con Adler Entertainment, Immaculate - La prescelta, l'horror diretto da William Mohan che lancia Sydney Sweeney come novella - e efficace - scream queen. Ecco una clip in anteprima esclusiva del film.

È stata la star di serie tv amatissime come Euphoria e The White Lotus. Al cinema, ha avuto un gran successo al fianco di Glen Powell nella commedia romantica Tutti tranne te. Ma siamo sicuri che, dopo aver visto Immaculate - La prescelta, sarete tutti d'accordo sul fatto che Sydney Sweeney è una perfetta scream queen.

Nel film horror firmato dal Michael Mohan che l'aveva già diretta nel thriller erotico The Voyeurs, la bionda e formosa attrice americana è molto efficace nel ruolo della protagonista, una giovane ragazza americana che prende i voti e che si trasferisce in un misterioso e inquietante convento alle porte di Roma, dove le accadrà qualcosa di impensabile e pericoloso.

Per saggiare l'affidabilità di Sweeney come protagonista horror, vi presentiamo in anteprima esclusiva questa clip di Immaculate - La prescelta, nella quale la protagonista del film cerca la salvezza da una minaccia misteriosa nei cunicoli sotterranei e oscuri di delle catacombe. Una scena che è anche un saggio della tensione che Mohan è stato in grado di donare al suo film.

Immaculate - La Prescelta: Sydney Sweeney in una clip in anteprima esclusiva del film

Immaculate - La Prescelta: "Catacombe", clip italiana in anteprima esclusiva del Film Horror con Sydney Sweeney - HD