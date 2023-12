Il tuo Natale o il mio 2, Asa Butterfield e Cora Kirk di nuovo insieme su Prime Video

News Cinema

Dopo il primo successo, Asa Butterfield e Cora Kirk tornano da protagonisti su Prime Video con Il tuo Natale o il mio 2.

Se nel primo capitolo hanno pensato di sorprendersi a vicenda scambiandosi improvvisamente di ruolo e di famiglia per trascorrere il Natale insieme, nel secondo hanno ovviato al problema – o sperato di farlo – organizzando una vacanza con entrambe le famiglie. È da qui che parte la trama di Il tuo Natale o il mio 2, sequel diretto con protagonisti ancora una volta Asa Butterfield e Cora Kirk. Di ritorno su Prime Video in streaming dall’8 dicembre 2023, Il tuo Natale o il mio 2 riaccende l’attenzione sulla rom com ambientata durante le vacanze natalizie.



Il mio Natale o il tuo 2, la rom com natalizia arriva su Prime Video

Dopo il successo della precedente stagione natalizia, Prime Video ha proposto il secondo capitolo di Il tuo Natale o il mio. Questa volta James e Hayley hanno pensato bene di festeggiare insieme il Natale coinvolgendo entrambe le famiglie per una vacanza sulla neve. Peccato che, a causa di una cattiva organizzazione, entrambi finiscano per vivere una sorta di déjà vu, separati da due autovetture che li condurranno in due strutture separate e molto diverse tra loro. Di fatto hanno finito per scambiare la prenotazione e la famiglia benestante di James finisce in una sistemazione low cost, mentre quella di Hayley arriva alla bellissima struttura ricettiva che trasuda luxury da ogni vetrata. Nonostante il primo inconveniente, le due famiglie riusciranno a trovare il modo di riunirsi e festeggiare insieme, ma la relazione tra i due protagonisti subirà un ennesimo scossone quando si unirà a loro anche una cara amica di James. E, come se non bastasse, oltre alla location e al mezzo di trasporto hanno anche scambiato i propri bagagli, così Hayley ha scovato una scatolina importante nella valigia di James: cosa vorrà dire per il loro futuro? Riusciranno a superare quel secondo Natale di coppia?

Asa Butterfield ha concluso il suo percorso con Sex Education, ma ha ancora una lunga strada davanti a sé. Il mio Natale o il tuo ne è un’ennesima dimostrazione. Al suo fianco nel cast troviamo di nuovo Cora Kirk, così come Alex Jennings, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Rhea Norwood e Jane Krakowski. Primo e secondo film sono entrambi disponibili sulla piattaforma di Prime Video, in perfetto tempismo per la stagione natalizia.