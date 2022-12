Il tuo Natale o il mio: Asa Butterfield protagonista di una rom com natalizia

News Cinema

Dopo il successo raggiunto con Sex Education, Asa Butterfield si è concesso una nuova esperienza tutta natalizia recitando come co-protagonista in Your Christmas or Mine, in italiano Il tuo Natale o il mio su Prime Video

Prime Video propone una nuova commedia romantica per Natale. Si intitola Your Christmas or Mine, in italiano tradotto con Il tuo Natale o il mio e dalla scelta del titolo è possibile capire sottilmente anche la piega presa dalla trama. Da me o da te per Natale? A libera interpretazione a quanto pare per i protagonisti del film. James e Hayley sono due giovani innamorati, indecisi se trascorrere le vacanze di Natale insieme, forse per paura di fare un torto alla famiglia scegliendo l’altra. Ad interpretarli sono rispettivamente Asa Butterfield e Cora Kirk, due nomi non nuovi al mondo dello spettacolo. Mentre Cora ha recitato in Doctors e Gli occhi del diavolo, Asa Butterfield ha iniziato da ragazzino collezionando un successo dopo l’altro con Il bambino con il pigiama a righe e Hugo Cabret. E dopo aver conquistato il pubblico di Netflix come protagonista di Sex Education, ha spuntato dalla lista di cose da fare anche una rom com natalizia.

Your Christmas or Mine: di cosa parla il film con Asa Butterfield e perché guardarlo

Tra le novità proposte dal catalogo natalizio di Prime Video, quella con protagonista Asa Butterfield potrebbe essere un'ottima scelta. Romantica al punto giusto senza rinunciare ai cliché, Your Christmas or Mine racconta cosa succede quando è il destino a prendere una decisione al posto nostro. James e Hayley vorrebbero trascorrere le feste insieme, ma non possono. Poco prima di partire a bordo del treno che li porterà a casa, scelgono di agire di istinto. Così entrambi corrono verso il treno dell’altro, senza mai incrociarsi, e finiscono per vivere l’uno il Natale dell’altro. Quando si rendono conto di quello che è successo, è ormai troppo tardi. La neve ha bloccato i mezzi di trasporto, per cui sono costretti a trascorrere le vacanze di Natale con la famiglia sbagliata e anche senza partner.

La loro intenzione era delle più romantiche: sorprendersi a vicenda e trascorrere insieme il Natale. James si rigide a Nord e si presenta agli occhi di una famiglia caotica che non sapeva neppure della sua esistenza. Hayley invece finisce nella rigida casa di James, asettica e assolutamente anti natalizia. Il cast è ricco di nomi già noti al mondo dell’intrattenimento come Alex Jennings (The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), Lucien Laviscount (Emily in Paris) e David Bradley (Harry Potter). Your Christmas or Mine è disponibile nel catalogo di Prime Video a partire dal 2 dicembre 2022, per cui buona visione.