Il truffatore di Tinder: il trailer del documentario sulle insidie delle app di dating

News Cinema

Arriva su Netflix il 20 febbraio un interessante documentario che racconta la vera storia di un truffatore e delle sue vittime conosciute su Tinder, la celeberrima app di dating.

Cercare la propria anima gemella o anche organizzare una piacevole serata su una app di dating può avere il suo fascino, ma anche il suo lato oscuro, perché i fake sono sempre in agguato e bisogna stare attentissimi alle truffe o alle facili illusioni.

Delle insidie dell'online dating parla un documentario targato Netflix, intitolato Il truffatore di Tinder, che racconta di tre donne che, sulla celeberrima app di incontri amorosi, sono state raggirate dallo stesso uomo, o criminale virtuale. A dirigere il doc è Felicity Morris, una regista che ha già raccontato di vendette online nella serie di documentari, sempre targati Netflix, Giù le mani dai gatti, che narravano la vicenda di un gruppo di persone che, online, organizzavano la caccia a un orrendo individuo che postava video di se stesso intento a uccidere gatti.

Il truffatore Tinder: la trama

Il truffatore di Tinder narra, ça va sans dire, fatti realmente accaduti, un brutto affare che sarebbe potuta accadere a chiunque di noi. Ecco la sinossi ufficiale:

Scorri scorri scorri con il dito, non è facile trovare l'amore online. Così, quando Cecilie fa match con un playboy bello e miliardario, non riesce a credere di aver trovato l'uomo dei suoi sogni. Ma i sogni non sono la realtà, e nel momento in cui scopre che questo uomo d'affari internazionale non è chi dice di essere, ormai è troppo tardi, perché lui le ha portato via ogni cosa. Dove questa favola finisce, comincia un thriller di vendetta. Cecilie scopre gli altri bersagli dell’uomo, e quando questi uniscono le forze, smettono di essere vittime: il truffatore di Tinder conoscerà finalmente il suo match.

Il truffatore di Tinder: il trailer

I più esperti frequentatori di app di dating sanno bene che, per evitare imbrogli e incontri dal vivo con persone che si credevano diverse, esistono svariati trucchetti, come non dare mai il proprio numero di telefono, passare a Telegram per comunicare attraverso videochiamate in cui ci si vede in faccia, evitare uomini troppo belli, dietro cui si nascondono individui non altrettanto irresistibili. Ancora più all'erta bisogna stare dopo aver incontrato il proprio o la propria pretendente, soprattutto quando costui o costei parla di soldi. Le tre povere donne de Il truffatore di Tinder, evidentemente, non conoscevano questi accorgimenti, come si vede dal trailer del documentario, che arriverà sulla piattaforma streaming il 1 febbraio.