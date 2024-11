Il Torino Film Festival ospiterà Sharon Stone e Matthew Broderick, mentre Ron Howard aprirà con Eden

News Cinema

Eden il nuovo film di Ron Howard verrà presentato in apertura direttamente dal regista al Torino Film Festival che ospiterà anche Sharon Stone e Matthew Broderick.

Si sta delineando il programma della prossima edizione, la 42esima, del Torino Film Festival, la prima diretta come direttore artistico da Giulio Base. Ron Howard, Sharon Stone, Matthew Broderick, Billy Zane sono alcuni degli ospiti di rilievo attesi in Piemonte.

Il film di apertura, come già annunciato, sarà Eden di Ron Howard, presentato alla presenza del regista in anteprima internazionale, in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di Torino. Si tratta di un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il film è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Waltzing with Brando, invece, sarà il film di chiusura per il Torino Film Festival, che dedica proprio a Marlon Brando una retrospettiva per celebrare il centenario della sua nascita. Scritto e diretto da Bill Fishman, sarà presentato in anteprima mondiale al 42TFF in occasione della cerimonia di premiazione di sabato 30 novembre. Insieme al regista, sarà presente il protagonista Billy Zane che interpreta l’iconica star Marlon Brando. Il film, che si svolge principalmente tra il 1969 e il 1974, mentre Brando si prepara per i suoi memorabili ruoli ne Il Padrino e Ultimo tango a Parigi, è tratto dall’omonimo libro di memorie di Bernard Judge ed è interpretato, insieme a Zane, da Jon Heder (Napoleon Dynamite, Blades of Glory) con la partecipazione del Premio Oscar Richard Dreyfuss.

La novità è la doppia presenza di Sharon Stone, diva assoluta del grande schermo, e di Matthew Broderick, uno degli attori più rappresentativi della sua generazione. Le due star presenteranno in sala due fra i loro più celebri film e riceveranno il premio Stella della Mole, riconoscimento cinematografico "assegnato a figure di spicco del cinema internazionale". Con Sharon Stone il pubblico del TFF sarà catapultato nelle atmosfere western di Pronti a morire di Sam Raimi, da lei anche co-prodotto, in cui interpreta una pistolera bella e letale a fianco di Gene Hackman e di due attori, a quel tempo emergenti, che avrebbero lasciato il segno, Leonardo Di Caprio e Russell Crowe.

Matthew Broderick, che arriverà a Torino accompagnato dalla moglie, l’attrice Sarah Jessica Parker, racconterà al pubblico il suo rapporto con Marlon Brando vissuto durante le riprese di Il Boss e la Matricola, di cui è stato il giovane co-protagonista e che sarà proiettato all’interno della retrospettiva dedicata a Brando.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolgerà dal 22 al 30 novembre 2024.