Il tempo che ci vuole, la storia di Francesca Comencini su Sky Cinema Uno e NOW

Francesca Comencini ha raccontato una storia personale nel film Il tempo che ci vuole, disponibile questa sera in prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Francesca Comencini approda su Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea su NOW domenica 6 aprile 2025, nella ricorrenza della scomparsa di suo padre Luigi Comencini (avvenuta nel 2007), come regista di Il tempo che ci vuole, un film presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. In prima TV su Sky Cinema, il film racconta del rapporto tra padre e figlia.

La storia raccontata nel film Il tempo che ci vuole è quello di un padre ed una figlia, uniti dalla passione per il cinema. La protagonista ricorda la sua infanzia, arricchita dal racconto di Pinocchio, il cui adattamento cinematografico è l’ultimo lavoro di suo padre. Quest’ultimo le racconta tutto e lei lo ascolta con attenzione, composta e rispettosa, poi visita il set, dove scopre il caos, l’umanità, la magia e la fatica e decide di perdersi in quel mondo. Una volta cresciuta, quella bambina dentro di lei percepisce il cambiamento, la magia che si spezza, lo capisce anche dallo sguardo di suo padre che non la reputa all’altezza. E così cede, precipita nel vuoto, si lancia nel caos, ma suo padre decide che non resterà in disparte ad assistere alla sua disfatta.

Per Francesca Comencini questo film è estremamene personale. In una nota stampa, ha rivelato: “Questo film è il racconto molto personale di momenti con mio padre emersi dai ricordi e rimasti vividi e intatti nella mia mente. Un racconto personale che credo però trovi la giusta distanza nel fatto che in mezzo al padre e alla figlia c’è sempre il cinema come passione, scelta di vita, modo di stare al mondo. Intorno gli anni delle stragi, delle rivoluzioni sociali, della comparsa delle droghe, che stravolsero la vita di un’intera generazione”.