Il Teatro Patologico va in America: New York , Los Angeles e San Francisco sono le tre tappe del tour

La tournè americana, con maggiori informazioni e dettagli, sarà presentata da Dario D’Ambrosi in una conferenza stampa aperta al pubblico, il prossimo lunedì 13 giugno, alle ore 11.00 presso il Teatro Valle "Franca Valeri" di Roma

Il Teatro Patologico, fondato e diretto da Dario D'Ambrosi, è stato invitato il prossimo 15 giugno a rappresentare l'Italia presso le Nazioni Unite (ONU) a New York per discutere e affrontare il tema della disabilità su scala mondiale.

Il 20 giugno, sempre a New York, D'Ambrosi celebrerà presso il Teatro Cafè LaMama (alle 7 p.m.) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York i suoi 40 anni dal debutto newyorkese (questa celebrazione si sarebbe dovuta tenere nel 2020 ma non è stato possibile a causa della pandemia). In questa serata-evento D'Ambrosi presenterà con un filmato i suoi 28 spettacoli (unico artista italiano a poter vantare un tale record) presentati in 40 anni presso il Teatro Cafè LaMama, prestigioso teatro newyorkese che ha visto calcare il proprio palcoscenico da attori del calibro di Robert De Niro, Al Pacino, Maryl Streep e tantissimi altri.



Subito dopo questa serata di gala, D'Ambrosi volerà in California dove il 23 giugno (alle 6 p.m) presenterà il suo spettacolo cult "Tutti non ci sono" presso il teatro dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Per l'occasione D'Ambrosi ha invitato i celebri attori Mel Gibson, con il quale ha lavorato nell'indimenticabile film "The Passion", e Anthony Hopkins con il quale ha condiviso molte scene nel film "Titus" di Julie Taymor.



Dopo Los Angeles, D'Ambrosi chiuderà la tournè americana a San Francisco, il prossimo 28 giugno (alle 6 p.m.), presentando sempre il provocatore spettacolo "Tutti non ci sono" presso l'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.



